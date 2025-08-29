El exatleta zuliano Marco Borregales solicita el apoyo de todos

El exatleta zuliano Marcos Borregales, gloria del lanzamiento de martillo y referente del atletismo venezolano, atraviesa una situación médica que ha encendido las alarmas en la comunidad deportiva. Reconocido por sus hazañas en competencias nacionales e internacionales, Borregales reportó fuertes molestias en su pierna izquierda, lo que ha requerido atención médica especializada y la realización urgente de una resonancia magnética.

El campeón nacional, símbolo de perseverancia y disciplina, se encuentra actualmente en reposo médico, a la espera de los estudios que permitan determinar el origen de los dolores persistentes que lo aquejan desde el pasado 3 de agosto, fecha en la que sufrió una lesión que ha limitado su movilidad.

En medio de este proceso, Borregales reveló que no cuenta con los recursos económicos para adquirir los medicamentos necesarios que le permitan avanzar en su tratamiento. Por ello, ha hecho un llamado a la solidaridad del pueblo zuliano y venezolano, colocando a disposición su pago móvil para quienes deseen colaborar: Banco de Venezuela CI: 2 768893 Teléfono: 0414 3613405

Una trayectoria forjada con martillo y corazón

Marcos Borregales no es solo un nombre en el atletismo zuliano: es una historia de superación. Desde sus inicios en las pistas del estado Zulia, se convirtió en referente del lanzamiento de martillo, disciplina que exige fuerza, técnica y temple. Representó a Venezuela en los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, y fue medallista en campeonatos nacionales, dejando huella por su potencia y constancia.

Su legado ha inspirado a nuevas generaciones, y su compromiso con el deporte lo llevó a formar parte de programas de formación y promoción de talentos emergentes. Hoy, desde una pausa obligada por razones médicas, Borregales sigue siendo ejemplo de lucha y dignidad deportiva.