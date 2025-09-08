Lunes 08 de septiembre de 2025
El expelotero zuliano Luis Ordaz lucha por su salud y necesita apoyo

El zuliano enfrenta una delicada enfermedad

Por Daniel García

El expelotero zuliano Luis Ordaz lucha por su salud y necesita apoyo
El exgrandeliga zuliano Luis Ordaz atraviesa una delicada situación de salud que requiere del respaldo solidario de todos. En 2022, Ordaz fue diagnosticado con síndrome carcinoide, una enfermedad poco común que ha afectado gravemente su sistema digestivo y deteriorado su calidad de vida.

Debido a los elevados costos de los tratamientos complementarios como; sueros nutricionales, suplementos terapéuticos y cuidados holísticos no cubiertos por el seguro médico. Su esposa, Ismari Foster, lanzó la campaña “United for Life: Help Luis Ordaz” a través de la plataforma GoFundMe.

“Luis siempre fue un guerrero en el terreno. Hoy necesita que lo acompañemos fuera de él”, expresa Ismari, quien lidera esta iniciativa con fe y esperanza.

La campaña busca movilizar a fanáticos, colegas, instituciones y medios de comunicación para sumar esfuerzos en favor de quien representó con orgullo el talento zuliano en el béisbol internacional. Cada aporte, cada mensaje y cada gesto cuentan en esta carrera por la vida.

Luis Ordaz dejó huella en las Grandes Ligas al vestir los uniformes de los Cardenales de San Luis, Reales de Kansas City y Mantarrayas de Tampa Bay. En el béisbol venezolano, defendió los colores de Pastora de Los Llanos, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia.

Link para recaudaciones: https://gofund.me/1aa24e702

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia

Liberaron a los 45 militares secuestrados en el Cauca

Autoridades colombianas confirmaron la liberación de 45 militares que se encontraban secuestrados por disidencias de la FARC en el Cauca
Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

El criollo fue el más destacado de su equipo en la jornada dominical de Grandes Ligas
Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia


