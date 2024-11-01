El fantasma de la maternidad del Hospital Central y otras leyendas e historias reales se vieron en la ruta Misterios de Maracaibo

Ayer 31 de octubre, se llevó a cabo el último día de la ruta "Misterios de Maracaibo", ofrecida por el tranvía de la ciudad durante la noche. En dicho paseo las personas disfrutaron de dramatizaciones a cargo de los actores de Academias Barikai, quienes interpretaron a los personajes de leyendas urbanas o historias reales ocurridas en Maracaibo.

Primera parada en el antiguo retén de Maracaibo. Foto: Laura Fernández

Por su parte, Daniel Aguado, el guía del tranvía, dijo: "Esta idea nació por petición del público que quiso saber de la historia misteriosa de Maracaibo". Igualmente, comentó que la ruta de los misterios ya estaba celebrando su tercera temporada.

El recorrido inició de manera formal en el antiguo retén de Maracaibo, con una fachada estilo árabe-africano, como se dijo en la explicación del lugar. Al bajarse, los pasajeros pudieron ver la simulación de una huida, que terminó de forma trágica.

Asimismo, en cada parada la experiencia estaba acompañada no solo de las dramatizaciones, sino también de datos informativos ofrecidos por el guía, mismo que relataba con entusiasmo cada historia. Una de las paradas tuvo lugar en el Hospital Dr. Urquinaona, justo en la parte sin funcionamiento, al entrar se contó la leyenda de una enfermera fantasma, quien supuestamente aparece en las instalaciones de la maternidad.

La receptividad en la ruta de "Misterios de Maracaibo" fue notable, uno de los pasajeros, Carlos Granadillo, comentó que la experiencia le pareció increíble y que es algo que no se ve tanto en la ciudad. También se pudieron apreciar muchos visitantes con maquillajes o disfraces de Halloween.

Joven en la estación del tranvía de Maracaibo. Foto: Laura Fernández

Chica en la estación del tranvía de Maracaibo. Foto: Laura Fernández

Otras de las áreas visitadas fue la Facultad Experimental de Arte (FEDA) de la Universidad del Zulia, ubicada en una hacienda antigua con aires coloniales. El guía comentó que en una de las salas de la hacienda, aparece el rostro de una entidad malvada, igualmente, para llevar la experiencia a otro nivel, dicho rostro estaba plasmado en la pared. Pero, la atracción principal del lugar, fue la historia de una empleada asesinada que deambula por el patio e, ingeniosamente, también estaba colgado un actor de un árbol.

Rostro plasmado en la Facultad Experimental de Arte (FEDA). Foto: Génesis Figueredo

Facultad Experimental de Arte (FEDA) de la Universidad del Zulia. Foto: Laura Fernández

Luego se visitó la Plaza Baralt, el tranvía estacionó en la calle Bolívar o mejor conocida como calle Las Piedras, donde justo al lado de la estatua de Rafael María Baralt, se encontraban dos actores simulando una situación de lamento. De igual manera, era imposible no hablar de la Caballero, como se le conoce a una empleada asesinada en la Casa de la Capitulación.

Muchas de las historias transcurrieron durante la época colonial, por lo que solo son leyendas o no existen tantos datos, pero en palabras del guía, otros son crímenes reales aún sin resolver. Asimismo, se invitó a los ciudadanos a estar pendientes de la ruta para el próximo año.

Laura Fernández/Génesis Figueredo/Pasantes

Noticia al Día