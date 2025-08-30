El Free Cover de Los Primera ‘calientico’: Véalo aquí

Tras varios años de que los fans aclamaran un Free Cover de los Hermanos Primera, por fin, la noche viernes, 29 de agosto, Servando y Florentino vivieron una noche mágica al lanzarse de cabeza en este formato que ha contado con la participación de grandes estrellas de la música y diferentes géneros.

En medio del anuncio de su gira mundial, los Hermanos Primera viajaron a la ciudad de Miami para complacer a su público e interpretar sus mejores éxitos incluyendo los que pertenecen al lado A de su nuevo disco "¡Se buscan! Vivos o Inmortales".

El Free Cover de S y F

En redes sociales ya circulan muchas imágenes de la grabación de la que, no cabe duda, será de las que más disfrute el público. Muy emocionados, los artistas dedicaron toda su energía rodeados de amigos, familiares y colegas.

Entre los asistentes al evento estuvieron: Víctor Drija, Blanca Aljíbes, Daniel Sarcos, Mari La Carajita, el exfutbolista José Manuel Rey y, Ronald Borjas quien se unió a los cantantes para interpretar el tema "Te haré feliz", y los Pikis.

Cabe resaltar que, la velada del viernes se realizó en La Scala Miami y, estuvo disponible para un público limitado que logró comprar su entrada, luego del anuncio en redes sociales .

Por los momentos, los intérpretes de hits como "Una Fan enamorada" y "Yo sin ti", han publicado en historias de Instagram el agradecimiento a todos los que hicieron posible este trabajo musical, y es cuestión de tiempo para que celebren con sus seguidores este nuevo hito en su carrera, que aún no tiene fecha de estreno.

Lee también: Servando y Florentino se disfrazan para pasar desapercibidos en Maiquetía

Noticia al Día/Con información de Meridiano/RRSS