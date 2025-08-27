Miércoles 27 de agosto de 2025
El furro: Instrumento que niega cederle su puesto al bajo eléctrico en la gaita zuliana

El furro, es un instrumento musical que ha ganado popularidad en diversas regiones, se toca principalmente en Latinoamérica en donde…

El furro: Instrumento que niega cederle su puesto al bajo eléctrico en la gaita zuliana
El furro, es un instrumento musical que ha ganado popularidad en diversas regiones, se toca principalmente en Latinoamérica en donde cada músico aporta su propio estilo y matices. En países como Colombia y Venezuela, el furro se ha fusionado con ritmos autóctonos, creando una mezcla vibrante que resuena en festivales y celebraciones locales.

El furro es uno de los instrumentos principales de la gaita zuliana, género autóctono del Zulia asociado a la festividad de fin de año, aunque se puede escuchar todo el año, en especial durante la Feria Internacional de La Chinita y sobre todo, el 18 de noviembre, día en el que se celebra su aparición.

En Colombia, por ejemplo, el furro se asocia a menudo con la música de la costa caribeña, donde se integra con la cumbia y el porro, generando un ambiente festivo que invita a bailar. En Venezuela, ha encontrado su lugar en las tradiciones musicales de la región andina, donde los instrumentos de viento y percusión son protagonistas.

Más allá de América Latina, el furro ha comenzado a despertar interés en otras partes del mundo. En Europa, algunos grupos folclóricos han incorporado este estilo en sus repertorios, experimentando con fusiones que combinan elementos del folk europeo con las cadencias del furro latinoamericano.

Asimismo, en Asia y América del Norte, comunidades de inmigrantes han mantenido vivas las tradiciones del furro, organizando encuentros y festivales donde se celebra esta música. Así, el furro no solo es un símbolo cultural de sus regiones de origen, sino que también se ha convertido en un puente que une a diferentes culturas a través de la música y el baile.

