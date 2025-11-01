La agrupación zuliana Dkda visitó las instalaciones de Noticia al Día para presentar su más reciente sencillo de temporada 2025, titulado "Noche de museo".

El título del tema es "Noche de museo", autoría de Alcides Tejeda, la música y producción: David Ríos, intérprete: Alexander Ríos.

El tema es descrito como una semejanza a la famosa película del mismo nombre estrenada en 2006. En esta ocasión, el compositor traslada el concepto al escenario gaitero, imaginando que los grandes gaiteros del Zulia "cobran vida" como si fuesen figuras en un museo.

La letra rinde homenaje a importantes figuras de la gaita, mencionando a iconos como:

Astolfo Romero

Germán Dávila

Gladys Vera

Ricardo Aguirre

Jesús "Chavin" Terán

Luis Escaray

Trayectoria de Dkda



La agrupación Dkda fue fundada hace tres años y ha venido consolidando su carrera en el ámbito gaitero. Entre sus trabajos destacados se encuentra un homenaje a Ricardo Cepeda "El Colosal".

Se dieron a conocer ampliamente en la temporada 2024 con los temas: "Sabrosita" y "Trancaíta" (de Albis Reyes). Además de "Hay gaitas que son muy buenas y otras que no lo son".

Para saber más sobre la agrupación y su nueva propuesta musical, puedes seguir a sus integrantes en sus redes sociales:

