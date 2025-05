El grupo terrorista Hamás asesinó a los pequeños rehenes Kfir y Ariel junto a su madre

Este martes, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, ha informado que entregará el jueves a Israel los cuerpos de cuatro de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023.

Entre estos cadáveres se incluyen los dos pequeños de la familia Bibas y el de su madre. Además, ha confirmado que el sábado liberará a otros seis rehenes que están retenidos en la Franja de Gaza, en el marco del alto el fuego en vigor en el enclave desde el 19 de enero.

"Hemos decidido entregar el jueves los cuerpos de cuatro prisioneros de la ocupación como parte de los preparativos para la segunda fase de las negociaciones del acuerdo", ha dicho Jalil al Haya, alto cargo del grupo y jefe de la delegación negociadora, antes de agregar que asimismo otros cuatro cadáveres serán entregados la semana que viene.

Entre los cuerpos entregados esta semana se incluyen así los de Shiri Bibas, de 33 años y origen argentino, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, de dos y cinco años respectivamente. Kfir era, de hecho, el rehén más joven secuestrado el 7 de octubre de 2023, cuando tenía tan solo 9 meses, del kibutz Nir Oz, a tan solo 1,5 kilómetros de la divisoria con Gaza. Ya en noviembre de 2023, el brazo armado de Hamás dijo que los tres habían muerto en bombardeos israelíes en la Franja, algo que Israel no pudo confirmar.

El padre de los niños, el israelí Yarden Bibas, fue liberado con vida el pasado 1 de febrero tras 16 meses en cautividad. Tras su puesta en libertad, había instado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu a que hiciera todo lo posible para poder traerlos de vuelta.

"Lamentablemente, mi familia aún no ha regresado hasta mí. Todavía están allí. Mi luz todavía está allí y mientras ellos estén allí, todo aquí será oscuro. Gracias a vosotros regresé, ayúdenme a devolver la luz a mi vida", aseguraba hace unos días.

La familia Bibas, "conmocionada"

Ahora, tras la noticia de la entrega de sus cuerpos, los familiares se han mostrado "conmocionados". "En las últimas horas hemos estado conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamás sobre el retorno de Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los cuerpos de rehenes", han destacado en un mensaje compartido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Los Bibas han asegurado además que son conscientes del anuncio, pero que no han recibido aún ninguna confirmación oficial de la muerte de Shiri y de los niños. "Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado", han añadido.

Noticia al Día/Información de 20 Minutos