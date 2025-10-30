El guardián de la cultura zuliana Alexis Blanco celebra un nuevo capítulo de vida

El martes 29 de octubre, las letras y las tablas celebraron el cumpleaños de Alexis Blanco, periodista, escritor, profesor, actor de teatro y uno de los grandes guardianes de la cultura en el Zulia.

Desde muchacho, cuando descubrió el encanto del teatro, Alexis entendió que el arte no era un oficio, sino una manera de existir. Su voz de tantos personajes sobre el escenario y su pluma ha retratado con maestría la esencia de quienes mantienen viva la identidad cultural de esta tierra.

Maestro, cronista del alma zuliana y figura imprescindible del teatro marabino, Blanco ha sido testigo y protagonista de la evolución artística de nuestra región. Su nombre aparece ligado a décadas de trabajo constante, premios, montajes y letras que han tocado a más de una generación.

En Noticia al Día celebramos su vida con gratitud y cariño. Porque Alexis no solo escribe sobre cultura: la vive, la respira y la contagia. Y cada vez que llega por aquí, por esta sala de redacción, su presencia es la de un amigo que vuelve al hogar.

Feliz cumpleaños, Alexis. Que sigas cumpliendo años con el mismo brillo en los ojos con que mirás el arte y con el mismo corazón generoso con que compartís tu talento y por ello, GRACIAS TOTALES.

Noticia al Día

Texto Javier Sánchez/Haroldo Manzanilla