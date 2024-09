El guitarrista de Queen, Brian May, sufrió un derrame cerebral

El guitarrista Brian May, de la legendaria banda de rock británica Queen, reveló que aproximadamente hace una semana sufrió un "derrame cerebral menor" que le hizo perder el control de su brazo izquierdo.

"Fue un poco aterrador (…) La buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días", informó el músico este miércoles.

May, de 77 años, confesó que no había hecho publicó el incidente antes porque no quería la "compasión" de nadie. Asimismo, señaló que permanece "castigado" sin poder salir ni conducir. "No me permiten aumentar demasiado el ritmo cardíaco, no me permiten que sobrevuele un avión, lo que me estresaría. Pero estoy bien", aseguró.

Noticia al Día/RT