El hampa "visitó" el restaurant Terrazas San Ignacio en Maracaibo

Un hampón "visitó" el restaurant Terrazas San Ignacio con la única intención de robar. El suceso ocurrió a las 4:30 de la mañana del pasado 12 de septiembre, en Maracaibo.

El antisocial, vestido con short y manga larga negra, pero cuya identidad desconocen, intentó sustraer objetos del local, sin embargo, al activarse las alarmas, huyó del sitio.

"Hemos escuchado a varios vecinos que esta persona tiene azotado el sector de las mercedes, hogar Clínica San Rafael y sus alrededores", agregaron los dueños del establecimiento a través de sus redes sociales.

Exigieron mayor vigilancia policial en la zona. "Les pedimos a las autoridades policiales y competentes estar alerta y apoyarnos con la captura de esta persona, también tenemos información que se la pasa en la madrugada caminando por el sector buscando donde hurtar", detallaron en el post.