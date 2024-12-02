La princesa Kate Middleton compartió un mensaje en las redes, asegurando que el amor es “el mayor regalo que podemos recibir”, en una carta como adelanto a la celebración de la misa de Navidad, que se realizará el 6 de diciembre en la Abadía de Westminster de Londres.

A la misa de villancicos ‘Juntos por Navidad’ asistirán alrededor de 1.600 invitados, entre esos su esposo, el príncipe William, sus hijos y otros miembros de la familia real.

“La historia de la Navidad nos anima a considerar las experiencias y los sentimientos de otros, también refleja nuestras propias vulnerabilidades; nos recuerda la importancia de dar y recibir empatía (…) y nos anima a acercarnos al amor frente al miedo”, ese es “el mayor regalo que podemos recibir” y “la luz que puede brillar con más fuerza incluso en nuestros momentos más oscuros”, escribió Kate.

Noticia al Día/Hola