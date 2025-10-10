Viernes 10 de octubre de 2025
El hombre con el nombre más largo del mundo tiene dos mil 253 palabras

Walkins le pagó cientos de dólares a un mecanógrafo que escribiera la lista completa.

Por Javier Sanchez

El hombre con el nombre más largo del mundo tiene dos mil 253 palabras
El hombre con el nombre más largo del mundo tiene 2.253 palabras y fue reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords. A pesar de que se han mencionado otros con una gran cantidad de letras, como el de un hombre de México con un nombre de 2.253 palabras, este título lo ostenta un ciudadano de un país nórdico. Se ha informado en varios medios que la identidad de este hombre se compone de 2.253 palabras.

El pasado martes 7 de octubre de 2025, los Guinness World Records reconocieron a Laurence Walkins, como es conocido por sus amigos, como el hombre con el nombre personal más largo del mundo.

Watkins, residente en Australia, decidió cambiar su nombre oficial y ahora su identidad está compuesta por 2.253 palabras únicas. Como era de esperar, ganó notoriedad en la región y luego en todo el mundo. Trabajaba en la biblioteca municipal y seleccionó los nombres de libros y aceptó sugerencias de sus colegas. Enfrenta diariamente desafíos por su particular identidad, pero tiene algo que muy pocos pueden presumir: un récord mundial.

La curiosa historia se remonta hasta hace más de tres décadas, cuando Watkins leyó el famoso libro Guinness World Records.
Al ver el caso del nombre más largo del mundo, decidió que lo iban a superar."Siempre me fascinaron los récords inusuales que algunas personas intentaban batir, y realmente quería formar parte de ese mundo", dijo Watkins en una entrevista para el Guinness

Según el periódico de Nueva Zelanda The Herald, el nombre de Laurence se abrevia con las siglas de su nombre y su apellido. Antes de este récord, el hombre con el nombre más largo era Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr., cuyo nombre completo tenía 747 caracteres.

En primera instancia, el neozelandés pensó que no sería extremadamente complicado romper el récord. Sin embargo, Watkins se cruzó con varios retos inesperados, pasando por importantes gastos y hasta un proceso legal.
Watkins pagó cientos de dólares de la época a un mecanógrafo para que escribiera la extensa lista de nombres. Aunque el Tribunal de Distrito de Nueva Zelanda aceptó su solicitud, el Registro General rechazó el cambio.

De forma inesperada, Watkins se vio en el centro de una polémica legal que llegó hasta el Tribunal Superior de Nueva Zelanda.
La máxima instancia judicial, finalmente, falló a su favor y las autoridades locales tuvieron que modificar dos leyes.

En la lista no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti, Mahmud Abás, Ahmed Saadat
Al Dia

Siguen los dimes y diretes entre la hija de Diomedes y la viuda de Martín Elías: Ahora Betsy Liliana y Rafael Santos se unen a la polémica

Hasta ahora, el cantante y actor se había mantenido distanciado de la controversia protagonizada por ambas mujeres
Al Dia

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

El hombre pasó y destrozó sus equipos

Nacionales

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

El proyecto Dragón, considerado clave para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad, había avanzado lentamente debido a la incertidumbre generada por los cambios en las políticas de sanciones de EEUU hacia Venezuela y su empresa estatal, PDVSA

