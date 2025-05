El hombre que llegó a Maiquetía con una momia en la maleta: Historias asombrosas del pasado

Una historia asombrosa hemos encontrado en una edición de Panorama de 1974, se trata de un hombre quien llegó al aeropuerto de Maiquetía con una momia o esqueleto en la maleta. Se trató de un ciudadano paquistaní de nombre, Rosario Vernon Anthony, quien manifestó que había intercambiado los huesos por una botella de whisky y una cámara fotográfica en Lima-Perú.

Así reportó Panorama la noticia:

"CARACAS, abril 28 de 1974(De nues-tra oficina de redacción) La Policía Técnica Judicial comenzó hoy el proceso de interrogatorios al ciudadano pakistani que ano-che llegó al país trayendo en su equipaje un esqueleto humano. También fueron realizados los primeros contactos con la Inter-pol para tratar de establecer la verdad sobre la procedencia de los restos.

Al ser preguntado por los pe-riodistas Rosario Vernón Antho ny expresó que en las naciones que recorre acostumbra adquirir curiosidades y otros objetos como recuerdos.

-El esqueleto dijo lo cambié en un mercado limeño por una botella de whisky y una cámara.

El hombre que me lo ofreció señaló que tenía por lo menos cuatro cientos años.

-¿Para qué lo quería?

-Tengo dos hijos, uno de on ce años vel otro de diez. Los dos están estudiando v pensé que les podría servir para mejorar sus conocimientos.

Agregó Vernón Anthony que el jueves de la semana pasada viajó a Lima con el propósito de sostener varias entrevistas con otros altos empleados de la empresa para la cual presta sus servicios y en uno de sus momentos libres fue al mercado artesanal.

-¿Sabía que el esqueleto le acarrearía inconvenientes?

-En el Perú hice el trueque libremente y no imaginé que las autoridades venezolanas me pondrían obstáculos. Al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía informé al fiscal de aduana que dentro del baúl transportaba los restos, él me pidió que se lo enseñara y me exigió el permiso sanitario correspondiente. Como no tenía la autorización los efectivos policiales me detuvieron.

Por su parte, el Comisario Pedro Hurtado Caraballo. Jefe de la División Contra la Delincuencia Organizada, manifestó que el pakistaní arribó a Maiquetía anoche a las 9 v 45 minutos en vuelo 559 de Alitalia violando expresas disposiciones legales de nuestro país.

-Restos humanos no pueden ser trasladados de un sitio a otro sin el previo consentimiento judicial y sanitario. Además, si fuere verdad que tienen más de cuatrocientos años serían considerados patrimonio nacional peruano v menos se habría permitido su salida al exterior.

Asimismo indicó el Comisario Caraballo que todavía no se ha determinado si corresponden a hombre o mujer y los persistentes malos olores hacen pensar que el fallecimiento de esa persona no ocurrió hace varios cientos de años.

El esqueleto se encontraba dentro de una maleta de color negro de más o menos un metro de largo por 80 centímetros de ancho y cincuenta de hondo.

