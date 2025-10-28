Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

El huracán Melissa supera a Katrina en intensidad

Los vientos sostenidos de Melissa, de 297 kilómetros por hora, son más potentes que los vientos durante la intensidad máxima del huracán Katrina, que fueron de 280 kilómetros por hora antes de debilitarse ligeramente

Por Andrea Guerrero

El huracán Melissa supera a Katrina en intensidad
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El huracán Melissa, que arribó a Jamaica con la categoría 5 y que amenaza a países del Caribe, sigue rompiendo récords. Ahora medios internacionales han informado este martes que ya superó en intensidad al destructivo huracán Katrina, de 2005.

Los vientos sostenidos de Melissa, de 297 kilómetros por hora, son más potentes que los vientos durante la intensidad máxima del huracán Katrina, que fueron de 280 kilómetros por hora antes de debilitarse ligeramente.

Melissa, considerado uno de los huracanes más poderosos registrados en el Atlántico, entró a tierra firme en Jamaica con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Una fuerza que ha provocado daños significativos en las zonas costeras y rurales de la región.

Sus 892 milibares, la unidad de medida de presión usada en meteorología, hace de Melissa la quinta presión central mínima más fuerte jamás registrada dentro de una tormenta del Atlántico y supera la fuerza máxima de Katrina, según The New York Times.

Melissa se originó en el oeste de África, comenzando como una onda tropical que fue detectada por los monitores el 16 de octubre. Cruzó el Atlántico hacia las Islas de Barlovento y luego se desplazó lentamente hacia el oeste, llegando al mar Caribe.

En el Caribe ha arrojado al menos siete muertes, cuatro en Haití y tres en Jamaica.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

Parroquia Nuestra Señora del Carmen organiza bingo-verbena a beneficio de la Casa de Misericordia

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Coletazos del chaparrón de ayer: San Jacinto es una isla

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

No se ha hecho El Milagro: Hermanos inválidos mueren de mengua, en un cuarto sin techo que se les llevó la lluvia

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

Noticias Relacionadas

Al Dia

El huracán Melissa supera a Katrina en intensidad

Los vientos sostenidos de Melissa, de 297 kilómetros por hora, son más potentes que los vientos durante la intensidad máxima del huracán Katrina, que fueron de 280 kilómetros por hora antes de debilitarse ligeramente
Zulia

Reportan sismo de magnitud 3.3 al este de Bachaquero

El epicentro fue localizado en las coordenadas 10.008° N y 70.784° O, aproximadamente 37 kilómetros al este de Bachaquero, estado Zulia
Al Dia

Asamblea Nacional declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago

Caracas ha vinculado al Gobierno trinitense con una operación de falsa bandera conjunta con EE.UU., para generar un conflicto regional.
Internacionales

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Una operación coordinada y de alta intensidad entre la Policía Militar y la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro contra las principales facciones del crimen organizada culminó hoy con la jornada más letal registrada en la ciudad.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025