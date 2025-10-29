El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El potente huracán Melissa, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en la costa sur del oriente de Cuba en la madrugada de este miércoles, 29 de octubre, acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, Melissa tocó tierra con vientos cercanos a 195 kilómetros por hora cerca de la ciudad de Chivirico, próxima a Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

El Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba prevé que el huracán, cuyo centro avanza a 17 kilómetros por hora, se desplace en dirección noreste, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, lluvias que podrían dejar hasta 450 mililitros (litros por metro cuadrado) y marejadas ciclónicas con olas de hasta ocho metros.

Más de 700 mil personas evacuadas

Según el pronóstico, tras permanecer entre seis y ocho horas en tierra, Melissa saldrá al mar por el municipio de Banes (noreste), aunque sus efectos se seguirán sintiendo en Cuba durante ocho o diez horas más.

Las autoridades cubanas han advertido de que se trata de un sistema "extremadamente peligroso" por la probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, deslaves, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

En las seis provincias en alarma ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o protegido a 735 mil personas, la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios. Suponen más del 7,5 % de la población total.

Además, en toda la región oriental se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo; se ha suspendido la actividad docente y se han asegurado infraestructuras estatales y cultivos.

El presidente advierte de que "será una noche muy difícil"

Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se han detenido ya por seguridad, al encontrarse en el camino de Melissa y ante el temor de que sufran desperfectos.

Varias personas aseguraban el martes el techo de una casa en Santiago de Cuba ante la llegada del huracán Melissa. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa

Hay que tener en cuenta que son infraestructuras obsoletas y con un déficit crónico de inversiones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución y advirtió que ésta "será una noche muy difícil" para todo el país.

Declaran Jamaica como "zona catastrófica"

Melissa atravesó este martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530 mil personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras.

El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

