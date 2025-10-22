El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) del municipio Maracaibo detectó en flagrancia a dos trabajadores de un reconocido establecimiento de comida arrojando desechos de grasa directamente en la avenida Dr. Portillo durante una jornada de supervisión.

La acción fue identificada la noche del martes 21 de octubre por el equipo del IMAU, que procedió a iniciar los trámites correspondientes.

Ante esta situación, el alcalde Gian Carlo Di Martino, a través de la municipalidad, emite un llamado a la conciencia ciudadana y advierte sobre la aplicación de sanciones. "Acciones como estas no podemos permitirlas, porque para eso la municipalidad presta servicios especiales, para evitar que se afecte el bienestar y la salubridad de la ciudad", expresó un portavoz.

Las autoridades municipales enfatizaron que se aplicarán sanciones a quienes incumplan las normas. "¡Nosotros estamos cumpliendo con ofrecer los servicios, ahora cumple tú como ciudadano con las normativas!", concluyeron.

Noticia al Día/RRSS Imau