El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

La escalada en el precio del queso se consolida como un nuevo golpe al bolsillo del zuliano. Al preguntar por el costo del producto, los vendedores del mercado advierten: "Ha subido de precio desde que comenzó a llover" y el kilogramo se cotiza actualmente entre 1.500 y 1.700 bolívares, con algunos comerciantes atreviéndose a pedir Bs. 1.800 por kilogramo.

Este aumento, que en ciudades como Maracaibo supera la barrera de los 1.500 bolívares por kilo, lo convierte en un alimento casi inaccesible para amplios sectores de consumidores. Factores como las inundaciones en zonas productoras de lácteos, la consecuente reducción de la oferta y los problemas logísticos asociados contribuyen directamente a este encarecimiento.

Consumo a la baja

En un recorrido por los sitios de venta del mercado principal de Maracaibo, conocido popularmente como Las Pulgas, varias amas de casa consultadas afirmaron que, a pesar del alto costo, mantienen la compra del queso debido a que es un sustituto frecuente de otros productos de la dieta diaria y un acompañante esencial de la arepa, tajadas ,caraotas., etc.

Sin embargo, reconocen que las cantidades adquiridas han disminuido drásticamente. "Si antes llevaba un kilo, ahora solo adquiero medio kilo", confesó una señora que consultamos, evidenciando el ajuste forzado en el consumo familiar.

Un alimento esencial

El queso, parte fundamental de la dieta venezolana, es una fuente rica en calcio, esencial para la salud de huesos y dientes, y en proteínas de alta calidad, clave para la masa muscular. Además, aporta vitaminas cruciales (como A, D, B12 y del grupo B) que benefician el funcionamiento del sistema nervioso y la absorción de nutrientes, comprometiendo así un aporte nutricional vital para la población.

Algunos precios

Los precios del queso en Maracaibo varían según el tipo y la cantidad, con costos referenciales como: queso amarillo por kilo a partir de $102.90, queso pasteurizado de 500g alrededor de $8.05, y opciones al mayor de $3.2 por kilo, según las tiendas y distribuidores consultados hasta la primera quincena de octubre de 2025.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía