Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

Los consumidores están pagando entre 6 y 8 dólares por kilo en los mercados y charcuterías

Por Javier Sanchez

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La escalada en el precio del queso se consolida como un nuevo golpe al bolsillo del zuliano. Al preguntar por el costo del producto, los vendedores del mercado advierten: "Ha subido de precio desde que comenzó a llover" y el kilogramo se cotiza actualmente entre 1.500 y 1.700 bolívares, con algunos comerciantes atreviéndose a pedir Bs. 1.800 por kilogramo.

Este aumento, que en ciudades como Maracaibo supera la barrera de los 1.500 bolívares por kilo, lo convierte en un alimento casi inaccesible para amplios sectores de consumidores. Factores como las inundaciones en zonas productoras de lácteos, la consecuente reducción de la oferta y los problemas logísticos asociados contribuyen directamente a este encarecimiento.

Consumo a la baja

En un recorrido por los sitios de venta del mercado principal de Maracaibo, conocido popularmente como Las Pulgas, varias amas de casa consultadas afirmaron que, a pesar del alto costo, mantienen la compra del queso debido a que es un sustituto frecuente de otros productos de la dieta diaria y un acompañante esencial de la arepa, tajadas ,caraotas., etc.

Sin embargo, reconocen que las cantidades adquiridas han disminuido drásticamente. "Si antes llevaba un kilo, ahora solo adquiero medio kilo", confesó una señora que consultamos, evidenciando el ajuste forzado en el consumo familiar.

Un alimento esencial

El queso, parte fundamental de la dieta venezolana, es una fuente rica en calcio, esencial para la salud de huesos y dientes, y en proteínas de alta calidad, clave para la masa muscular. Además, aporta vitaminas cruciales (como A, D, B12 y del grupo B) que benefician el funcionamiento del sistema nervioso y la absorción de nutrientes, comprometiendo así un aporte nutricional vital para la población.

Algunos precios

Los precios del queso en Maracaibo varían según el tipo y la cantidad, con costos referenciales como: queso amarillo por kilo a partir de $102.90, queso pasteurizado de 500g alrededor de $8.05, y opciones al mayor de $3.2 por kilo, según las tiendas y distribuidores consultados hasta la primera quincena de octubre de 2025.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

Noticias Relacionadas

Internacionales

El huracán Melissa alcanza la categoría 4

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas de Jamaica y el sur de La Española hasta mediados de semana", advirtió el centro
Al Dia

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

El conjunto merengue se posiciona con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en la cima de la tabla de LaLiga
Canonización

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

José Gregorio Hernández Cisneros, nació el 26 de octubre de 1864 en el pequeño y acogedor pueblo de Isnotú, ubicado en el estado Trujillo.
Al Dia

Choque en la avenida 15 de Sierra Maestra

Este sería el segundo accidente registrado en lo que va de este domingo 26-O, y reseñado en nuestro medio de comunicación. Ambos han dejado lesiones en los involucrados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025