El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Los adultos y adultas mayores están a la espera en los próximos días del pago del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) relacionado con la pensión del mes de septiembre 2025.

A través de sus redes sociales, el grupo de Pensionados Venezuela compartió la fecha probable de asignación del beneficio.

De acuerdo con el cronograma habitual del pago de la pensión del IVSS, se prevé que se libere el próximo jueves 21 de agosto.

El órgano encargado de gestionar las pensiones es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La pensión del IVSS está establecida por un monto de Bs. 130,00, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Además, para este mismo día, se estima que sea entregado el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Noticia al Día/Información de Diario 2001