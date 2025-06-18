Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

El líder supremo de Irán advierte a EEUU que no intervenga en la guerra y avisa de "daño irreparable"

"Esta nación no se rendirá ante nadie, ante la imposición" de una guerra, dijo Ali Jameneí.

Por Candy Valbuena

El líder supremo de Irán advierte a EEUU que no intervenga en la guerra y avisa de
Alí Jameneí. Foto: OFICINA DEL LÍDER SUPREMO DE IRÁN / EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió este miércoles, 18 de junio a Estados Unidos de que sufrirán un "daño irreparable” si intervienen militarmente contra su país y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá.

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, dijo Jameneí en un extracto adelantado por medios oficiales del discurso televisado que dará en minutos, el segundo tras el comienzo del conflicto con Israel el viernes.

"Esta nación no se rendirá ante nadie, ante la imposición" de una guerra, dijo.

“La gente inteligente que conoce la historia de Irán nunca le hablará a esta nación en un lenguaje amenazante porque la nación iraní no puede ser entregada”, dijo en una aparente referencia a declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estadounidense pidió el martes el "¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!” de Irán en una seria de mensajes en los que aseguró que conoce "dónde se esconde" Jameneí, pero descartó, "por ahora", tomar la decisión de matarlo.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán no hizo referencia a esa amenaza de asesinato.

"Grave error"

Respecto a Israel afirmó que este país “cometió un grave error y hará frente a las consecuencias de sus acciones”.

“Nuestro pueblo no perdonará la sangre de sus mártires y ni las violaciones del espacio aéreo de su país”, aseguró.

El religioso de 85 años sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes están “completamente preparadas” para defender el país y cuentan con el apoyo del Gobierno.

Israel comenzó en la madrugada del viernes una campaña de bombardeos sobre Irán con el argumento de detener el programa nuclear iraní, a lo que respondió Teherán con una respuesta similar que ha provocado la muerte de más de dos centenares de personas en Irán y de una veintena en Israel.

Lee también: Irán avisó que este martes por la noche "habrá una sorpresa que el mundo recordará por siglos" 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Zulia

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Durante la madrugada y la mañana, se prevé escasa nubosidad en gran parte del territorio zuliano, aunque podrían presentarse precipitaciones leves en sectores del sur del estado y áreas cercanas a la Sierra de Perijá
Al Dia

Airtek consolida su liderazgo en conectividad fija con cuatro premios Speedtest de Ookla

Estos galardones se basan en millones de pruebas iniciadas por usuarios a través de la plataforma Speedtest®,

Sucesos

Denuncia desaparición del músico venezolano Tayron Gamboa después del hallazgo de los cuerpos de B-king y DJ Regio Clown

Tayron Paredes, de 27 años de Caracas, fue visto por última vez en el municipio de Huehuetoca, México. Según medios locales al parecer llegó hasta una zona apartada para realizar una entrega de alimentos porque trabajaba como repartidor
Internacionales

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

En esa intervención, el mandatario colombiano relacionó la arremetida militar israelí contra la Franja de Gaza con los recientes ataques aéreos en el Caribe

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025