El líder supremo de Irán advierte a EEUU que no intervenga en la guerra y avisa de "daño irreparable"

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió este miércoles, 18 de junio a Estados Unidos de que sufrirán un "daño irreparable” si intervienen militarmente contra su país y aseguró que el pueblo iraní no se rendirá.

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, dijo Jameneí en un extracto adelantado por medios oficiales del discurso televisado que dará en minutos, el segundo tras el comienzo del conflicto con Israel el viernes.

"Esta nación no se rendirá ante nadie, ante la imposición" de una guerra, dijo.

“La gente inteligente que conoce la historia de Irán nunca le hablará a esta nación en un lenguaje amenazante porque la nación iraní no puede ser entregada”, dijo en una aparente referencia a declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario estadounidense pidió el martes el "¡RENDIMIENTO INCONDICIONAL!” de Irán en una seria de mensajes en los que aseguró que conoce "dónde se esconde" Jameneí, pero descartó, "por ahora", tomar la decisión de matarlo.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán no hizo referencia a esa amenaza de asesinato.

"Grave error"

Respecto a Israel afirmó que este país “cometió un grave error y hará frente a las consecuencias de sus acciones”.

“Nuestro pueblo no perdonará la sangre de sus mártires y ni las violaciones del espacio aéreo de su país”, aseguró.

El religioso de 85 años sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes están “completamente preparadas” para defender el país y cuentan con el apoyo del Gobierno.

Israel comenzó en la madrugada del viernes una campaña de bombardeos sobre Irán con el argumento de detener el programa nuclear iraní, a lo que respondió Teherán con una respuesta similar que ha provocado la muerte de más de dos centenares de personas en Irán y de una veintena en Israel.

