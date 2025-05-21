Importantes espacios culturales de Maracaibo, como el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (MACZUL) y el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), están experimentando una significativa "oxigenación" a través de su rehabilitación y renovación. Estos esfuerzos buscan devolverles el brillo y la actividad que alguna vez tuvieron, especialmente tras periodos de abandono o desuso.

La "oxigenación" implica mejoras en la infraestructura, restauración de espacios históricos y la creación de programas que fomenten la actividad cultural, beneficiando directamente a la comunidad. En el caso del CAMLB, la Gobernación del Zulia, bajo la dirección de Manuel Rosales, ha realizado trabajos cruciales, incluyendo la instalación de nuevos chillers para mejorar la climatización, un paso fundamental hacia su reinauguración.

De esta manera, por su parte el MACZUL, se perfila para convertirse nuevamente en un referente ineludible del panorama artístico nacional e internacional. Sus salas y amplios espacios estarán listos dentro de poco tiempo. con el apoyo de distintas organizaciones, para albergar colecciones permanentes y recibir nuevamente a los visitantes ávidos de este tipo de actividad cultural.

Paralelamente, la recuperación de espacios culturales se extiende a otras zonas. En Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago (COL), se han puesto en marcha planes para iniciar clases de pintura, teatro, artes plásticas, ensayos musicales, danza y una biblioteca, con el objetivo de convertir estos centros en un legado para futuras generaciones.

El MACZUL y la exposición de fotografía



El MACZUL ha logrado un rescate reciente gracias a un esfuerzo conjunto de su personal y la ayuda de colaboradores. Desde el pasado fin de semana, el trabajo de Valentina González, actual directora del museo, junto al director general arquitecto Gregorio Boscán, reconocido artista visual egresado de la Escuela de Artes Plásticas Julio Árraga, que ha realizado diversos cursos sobre arte, diseño y orfebrería. Su nombramiento fue anunciado en septiembre de 2023 y ha sido clave para mantener activa la institución.

Este jueves 22 de mayo, el museo rendirá homenaje al destacado fotógrafo Alberto Frangiéh con una exposición en la sala de arte del Hotel Kristoff, gracias a un convenio de colaboración. Frangiéh, reconocido por su talento y pasión, se desempeñó como director de la Escuela de Fotografía Julio Vengoechea y dedicó gran parte de su vida a formar nuevas generaciones, dejando una huella imborrable en la escena artística nacional.

Mientras tanto, el MACZUL está programando un ciclo de exposiciones, contando con el apoyo de estudiantes de escuelas de arte y voluntarios que colaboran activamente en la limpieza de las salas internas y externas.

El Lía Bermúdez vuelve a respirar arte



Por otra parte, el gobierno regional reabrió recientemente las instalaciones del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. El centro, inaugurado hace 31 años, fue sometido a una recuperación y modernización integral en todos sus espacios.

Con sus 3.500 metros cuadrados, el CAMLB recupera su papel como epicentro del arte y la cultura en el Zulia. Su objetivo principal es acoger diversas manifestaciones artísticas y promover la idiosincrasia y el gentilicio de Venezuela a través de la cultura.

Noticia al Día/ Fotos: Will Marval