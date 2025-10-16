Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

El majestuoso regreso del cóndor andino a Mérida tras cinco décadas

El último registro oficial de la majestuosa ave en esta zona databa de 1976.

Por Pasante1

El majestuoso regreso del cóndor andino a Mérida tras cinco décadas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un evento que sacudió a la comunidad científica y ambiental el Cóndor Andino (Vultur gryphus), catalogado en peligro crítico de extinción, fue visto en el estado Mérida tras 50 años de ausencia.

Guardaparques del Parque Nacional Sierra de la Culata lograron la histórica observación en el Pico Pan de Azúcar, sector Los Aricillos, a 4.680 metros sobre el nivel del mar.

Lee también: Ven un cóndor en su hábitat natural en Mérida: Fue en Sierra la Culata tras casi 50 años

50 años después: un acontecimiento ambiental

El último registro oficial de la majestuosa ave en esta zona databa de 1976. Este avistamiento rompe con medio siglo de silencio y desmiente, al menos temporalmente, la clasificación de la especie como "extinta en nuestro país" que regía desde 1912. Nujan Dezeo, uno de los guardaparques, no pudo ocultar su emoción al relatar cómo el cóndor "nos bordeó por toda la cumbre".

Esperanza de conservación

Para los expertos, este regreso no es casualidad. José Subdiaga, cuidador de animales en Mundo Safari, afirmó que el avistamiento es "evidencia de que nuestro cóndor no ha olvidado sus rutas ancestrales de migración".

Subdiaga explicó la existencia de un corredor natural entre los Andes merideños y los Andes colombianos. Esto sugiere un movimiento migratorio mutuo que podría ser clave para la recuperación de la población de cóndores en su hábitat natural venezolano.

Jóvenes se suman a la conservación

Ante esta realidad de especies en riesgo, el compromiso ambiental crece. En el municipio Santo Marquina, estudiantes han formado brigadas de conservación con la misión clara de llevar un mensaje de conservación y protección de los animales que están en peligro de extinción.

El regreso documentado del Cóndor Andino es un poderoso llamado de atención. Urge fortalecer las políticas de protección y reafirmar la riqueza natural de la región andina de Venezuela.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Cinco mil venezolanos abarrotarán Plaza de San Pedro en Roma para presenciar canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Cinco mil venezolanos abarrotarán Plaza de San Pedro en Roma para presenciar canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Noticias Relacionadas

Al Dia

El majestuoso regreso del cóndor andino a Mérida tras cinco décadas

El último registro oficial de la majestuosa ave en esta zona databa de 1976.

Al Dia

Yoda: La transformación que definió a un ícono de Star Wars

Con su sabiduría y su singular forma de hablar, Yoda se convierte en un pilar fundamental de la saga. Sin embargo, un secreto mejor guardado emerge en la actualidad: la historia detrás del cambio que redefine a este legendario maestro Jedi.
Efemérides

El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación

Instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1979, este día busca crear conciencia sobre la lucha contra el hambre y promover prácticas sostenibles en la producción de alimentos.
Canonización

Papa León XIV recibió en audiencia a delegación eclesiástica encabezada por el cardenal Porras

Su Santidad impartió una bendición especial para el pueblo venezolano y a todos los peregrinos que se congregan en Roma, en Venezuela y en todas las partes del mundo para participar en la próxima canonización

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025