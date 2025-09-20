Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

El mensaje de Diosa Canales a Osmariel Villalobos tras anunciar que fue diagnosticada con cáncer de mama

En el año 2017, Diosa Canales y Osmariel Villalobos protagonizaron una fuerte pelea que trascendió a los medios de comunicación

Por Ernestina García

El mensaje de Diosa Canales a Osmariel Villalobos tras anunciar que fue diagnosticada con cáncer de mama
El pasado jueves 18 de septiembre, la modelo, exmiss y presentadora zuliana Osmariel Villalobos confirmó, a través de un emotivo video, que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana.

En el material, detalló que una reciente biopsia reveló un carcinoma ductal in situ, un tipo de cáncer de mama no invasor.

La zuliana, quien reside en Miami, Estados Unidos, resaltó la importancia de la detección temprana, ya que su diagnóstico se realizó antes de que la enfermedad se expandiera. Por ello, instó a sus seguidoras a realizarse chequeos médicos regulares para prevenir cualquier complicación.

La noticia de su diagnóstico generó una ola de solidaridad en las redes sociales. Entre los mensajes de apoyo, destacó la respuesta de la vedette y cantante Diosa Canales, quien se pronunció en la primera publicación de Villalobos sobre este delicado tema.

Diosa Canales, quien no ha mantenido una buena relación con la presentadora, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle palabras de aliento. "Tranquila, que todo estará bien, mantente más positiva de lo que ya estás y siempre creyendo en que todo lo puedes y que Dios está allí a tu lado. Bendiciones", escribió Canales.

En el año 2017, Diosa Canales y Osmariel Villalobos protagonizaron una fuerte pelea que trascendió a los medios de comunicación, cuando la exreina de belleza se encontraba entrenando en un gimnasio de Caracas y se encontró con su rival, quien la encaró en el baño del local.

La acalorada discusión cruzó la línea de fuego, Diosa Canales y Osmariel Villalobos se fueron a los golpes. Para ese entonces, la nacida en Maracaibo se desempeñaba como conductora del matutino Portadas, trasmitido por Venevision canal de TV del cual se tomó dos semanas, tras presentar heridas de rasguño.

"Yo no le hice caso, ni siquiera la miré… Eso en ella causó rabia. Ella me agarra, me voltea y me dice ‘es contigo’ y yo le dije ‘ya va, a mí no me toques’ y la empujo. Cuando yo la empujo, ella se me tira encima con todas sus fuerzas, con toda su rabia, con todo su odio. Yo nunca había visto a una persona con tanta ira en su cara, en su corazón. Siento que si allí hubiesen existido objetos como un cuchillo… ella me hubiese matado ahí, en el baño, sin dudarlo", relató Villalobos en aquel momento.

Recuerdos de la pelea a puño en el baño del gimnasio de Caracas

A casi 8 años de aquel episodio que mantuvo en velo a los medios de comunicación venezolanos, la vedette no dudó en responder los cuestionamientos sobre su disputa, definiéndola como “patética”, y afirmando que no quería un desenlace de esa manera.

“No tiene nada de sentido una mujer insultando a otra, eso yo lo detesto. Los problemas de yo he tenido en este caso el que tuve con Osmariel, a veces lo recuerdo y digo ‘¡Qué patético!’”, expresó.

Ahora que ha pasado tanto tiempo, Diosa Canales mostró un arrepentimiento por la disputa con Osmariel que trascendió a agresión física, argumentando que “pasó porque tenía que pasar”. Aunque después del problema ninguna de las figuras públicas salió a hablar, es evidente que entre ambos quedó una espinita.

Sin embargo, en actualidad, la intérprete de “En cuerpo y alma” está dispuesta a pasar página, incluso expresó: “Si está relajada, nos tomamos unos tragos, nos pegamos una rumba y ya”.

Noticia al Día

