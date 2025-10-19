El milagro de José Gregorio Hernández en la telenovela Cosita Rica

Fue en el año 2003 cuando la televisión venezolana, a través de la famosa telenovela "Cosita Rica", demostró la profunda conexión entre la fe y la identidad de su gente.

Esta producción plasmó en una de sus escenas la ferviente devoción de las familias venezolanas hacia el Dr. José Gregorio Hernández. La fe se reavivó a nivel nacional cuando el personaje de Mama Santa, interpretado por la actriz Tania Sarabia, recibió el milagro de volver a ver.

José Gregorio Hernández trasciende el plano de los altares; es una esperanza viva y la representación del "médico bueno" que sanaba desinteresadamente.

Noticia al Día/RRSS