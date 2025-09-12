"El milagro de vida" ocurrido tras potente explosión en la zona industrial reavivó la fe de los San Franciscanos

No hubo víctimas que lamentar y este hecho es catalogado como "un milagro" tanto por las autoridades locales y regionales como por lo habitantes del municipio San Francisco, quienes vivieron en carne propia los estragos de la explosión ocurrida la mañana del 11 de septiembre, en la empresa de fuegos artificiales de la zona industrial.

Lee también: Gobernador Caldera: "De los 48 heridos, 46 están de alta hospitalaria"

Foto: Franyer García

"Una explosión de tan gran magnitud era para que arrojara muchas victimas, sin embargo, ahí estaba la mano de nuestro Señor Jesucristo", expresó Juan Urdaneta habitante del barrio Lucha, Batalla y Victoria 1,2 y 3, y quien es padre de 4 menores de edad y se quedó sin hogar.

Para obispos, pastores, sacerdotes y guías espirituales que hacen vida en el estado Zulia, es palpable el milagro en el municipio sureño. Para los que no creen, quedaría claro que la misericordia de Dios estuvo presente para la protección de cientos de familias humildes, que solo sufrieron leves heridas. Sus vidas no se perdieron pues seguramente hay un propósito con ellos.

"El Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue estando entre nosotros, las oraciones de los justos es escuchada y más en tiempos difíciles. Dios no nos abandona", asegura el pastor de la iglesia evangélica Ramón Reyes.

"Gracias Señor por la oportunidad de seguir con vida, aunque me haya quedado sin nada, tengo vida y puedo comenzar de nuevo", son las palabras de Mireya Palmar habitante del Lucha, Batalla y Victoria 3.

"La misericordia de Dios fue manifestada. Su amor y gracia acompaña a los zulianos y este milagro de vida lo deja claro", expresó el padre Ángelo Mavarez.

Josefina Torres, una de las víctimas ante los medios narró su historia, hoy no tiene hogar, pero tiene vida y esta segura que podrá comenzar de nuevo por lo que agradece a Dios de rodillas, la oportunidad de vida que le otorgó esa mañana de terror. "Sea para Dios la gloria y la honra, gracias por tu gracia por tu amor Padre Santo", finalizó.

Foto: Reyhans Quiroz.

Noticia al Día

Fotos: Reyhans Quiroz / Franyer García