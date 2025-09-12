Viernes 12 de septiembre de 2025
Al Dia

"El milagro de vida" ocurrido tras potente explosión en la zona industrial reavivó la fe de los sanfranciscanos

"La misericordia de Dios fue manifestada. Su amor y gracia acompaña a los zulianos y este milagro de vida lo deja claro", expresó el padre Ángelo Mavarez

Por Ernestina García

Foto: Reyhans Quiroz.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

No hubo víctimas que lamentar y este hecho es catalogado como "un milagro" tanto por las autoridades locales y regionales como por lo habitantes del municipio San Francisco, quienes vivieron en carne propia los estragos de la explosión ocurrida la mañana del 11 de septiembre, en la empresa de fuegos artificiales de la zona industrial.

Lee también: Gobernador Caldera: "De los 48 heridos, 46 están de alta hospitalaria"

Foto: Franyer García

"Una explosión de tan gran magnitud era para que arrojara muchas victimas, sin embargo, ahí estaba la mano de nuestro Señor Jesucristo", expresó Juan Urdaneta habitante del barrio Lucha, Batalla y Victoria 1,2 y 3, y quien es padre de 4 menores de edad y se quedó sin hogar.

Para obispos, pastores, sacerdotes y guías espirituales que hacen vida en el estado Zulia, es palpable el milagro en el municipio sureño. Para los que no creen, quedaría claro que la misericordia de Dios estuvo presente para la protección de cientos de familias humildes, que solo sufrieron leves heridas. Sus vidas no se perdieron pues seguramente hay un propósito con ellos.

"El Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue estando entre nosotros, las oraciones de los justos es escuchada y más en tiempos difíciles. Dios no nos abandona", asegura el pastor de la iglesia evangélica Ramón Reyes.

"Gracias Señor por la oportunidad de seguir con vida, aunque me haya quedado sin nada, tengo vida y puedo comenzar de nuevo", son las palabras de Mireya Palmar habitante del Lucha, Batalla y Victoria 3.

"La misericordia de Dios fue manifestada. Su amor y gracia acompaña a los zulianos y este milagro de vida lo deja claro", expresó el padre Ángelo Mavarez.

Josefina Torres, una de las víctimas ante los medios narró su historia, hoy no tiene hogar, pero tiene vida y esta segura que podrá comenzar de nuevo por lo que agradece a Dios de rodillas, la oportunidad de vida que le otorgó esa mañana de terror. "Sea para Dios la gloria y la honra, gracias por tu gracia por tu amor Padre Santo", finalizó.

Foto: Reyhans Quiroz.

Noticia al Día

Fotos: Reyhans Quiroz / Franyer García

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares

Cuatro niños venezolanos migrantes retornan al país para abrazar a sus familiares

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Noticias Relacionadas

Internacionales

Sube a diez la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

El listado difundido este día reporta 86 víctimas, frente a las 94 que había informado inicialmente la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien aclaró después que hubo nombres duplicados
Deportes

LVBP anunció suspensión de siete peloteros por violación al Programa Antidopaje

De acuerdo con el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, cada jugador cuenta con un plazo de veinticuatro (24) horas para interponer su recurso de apelación
Al Dia

Daniel Sarcos aceptó la invitación de Andrés López para animar el Mister Dawn 2025

Será un evento organizado por la fundación "Ámate y Acéptate".
Sucesos

Lo que se perdió

Paredes derrumbadas, electrodomésticos desperdigados y juguetes quemados son las imágenes desoladoras que se presencian en lo que antes era una comunidad.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025