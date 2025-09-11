A las 9 y 30 de la mañana de este jueves 11 de septiembre, explotó la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde ubicada en la Zona Industrial que se encuentra entre los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia.

La detonación afectó numerosas viviendas que se encuentran en los alrededores de la fábrica uno de ellos el barrio Sur América donde los vecinos abandonaron sus casas en medio de la detonación de los fuegos artificiales que minutos después de la explosión seguían escuchándose.

Al lugar del suceso acudieron bomberos de San Francisco y Maracaibo, así como unidades de PDVSA.

Foto: Ministerio de Justicia y Paz