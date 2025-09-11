Jueves 11 de septiembre de 2025
El momento exacto de la explosión en la zona industrial de San Francisco

Continúan apagando el fuego en la zona afectada

Por Ernestina García

El momento exacto de la explosión en la zona industrial de San Francisco
A las 9 y 30 de la mañana de este jueves 11 de septiembre, explotó la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde ubicada en la Zona Industrial que se encuentra entre los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia.

La detonación afectó numerosas viviendas que se encuentran en los alrededores de la fábrica uno de ellos el barrio Sur América donde los vecinos abandonaron sus casas en medio de la detonación de los fuegos artificiales que minutos después de la explosión seguían escuchándose.

Al lugar del suceso acudieron bomberos de San Francisco y Maracaibo, así como unidades de PDVSA.

Foto: Ministerio de Justicia y Paz

Zulia

Gobernador Luis Caldera informa sobre un saldo 23 heridos y 482 viviendas afectadas tras explosión de fábrica en la zona industrial

La información la ofreció a la periodista Madeline García en el Congreso del Psuv
Al Dia

“Esta explosión es histórica, nunca vista”: Comandante del Cuerpo de Bomberos

La onda expansiva quebró cristales, dañó lámparas y afectó estructuras en comercios y residencias cercanas.
Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo de seguridad y emergencia
Al Dia

Así era el galpón ubicado en el corazón de San Francisco: El epicentro de la tragedia

El lugar, ubicado en la zona industrial, está rodeado por un paisaje urbano que incluye varios barrios aledaños.
Al Dia

El Cuerpo de Bomberos actuó con un centenar de hombres y 15 unidades equipadas para atender siniestros de esta naturaleza

La profesionalidad del cuerpo de bomberos ha sido determinante para contener la grave situación


