El nuevo jet de Paris Hilton es rosado y cuchi: Todo un lujo para una celebridad con su estilo

Conozca a Sliv Air. No se trata de una nueva aerolínea privada, sino de un Gulfstream G450 totalmente personalizado que recientemente le regaló su esposo, el empresario Carter Reum, a la famosa Paris Hilton por su cumpleaños.

El nombre distintivo de la aeronave es una variación de “sliving”, un acrónimo acuñado por Paris Hilton que representa la combinación de “slaying” y “live your best life”.

Sarah Mespelt Larrañaga, diseñadora de aviación con sede en Marina Del Rey, California, se encargó de la personalización.

Muchos recordamos el ascenso de la popularidad de Hilton entre 2003 y 2007 durante el reality ” The Simple Life with Nicole Richie“. Su notoriedad continuó prosperando gracias a papeles en películas, modelaje, proyectos de defensa de derechos y diversas iniciativas empresariales.

Hoy en día, es una de las DJs famosas mejor pagadas del mundo, con ingresos de hasta un millón de dólares por noche . En diciembre, Peacock emitirá una reedición del reality ” Paris & Nicole: The Encore“.

Paris Hilton Sliv Air Gulfstream G450

El G450 completamente renovado revela cuánto de la vida y la carrera de Paris Hilton se fusionaron en una creación a medida de Sarah Mespelt Larrañaga, diseñadora de aviación con sede en Marina Del Rey, California.

Pero tardó un año en llegar allí. En 2024, Reum encontró un G450 bien conservado en el mercado de corretaje, lo que le permitiría a su esposa ingresar a un jet de negocios mucho más rápido que encargar una aeronave completamente nueva.

El G450 tiene una velocidad de crucero de 0,74 Mach (575 mph) y un alcance de aproximadamente 4350 millas náuticas, capaz de realizar vuelos sin escalas de Los Ángeles a Nueva York o de Miami a Londres.

Su cabina de 45 pies de largo y una generosa altura de techo de 6 pies, 2 pulgadas, le dieron a Larrañaga un amplio lienzo en blanco.

Pero la diseñadora se enfrentó a un dilema estético. El avión debía ser espectacular, reflejar la imagen pública de Hilton y, al mismo tiempo, conservar un interior práctico para viajar con los hijos pequeños de la pareja.

Presentó a la pareja diversas ideas, desde conservadoras hasta ostentosas. Una de sus frases favoritas de Hilton es: «La vida es demasiado corta para integrarse».

La celebridad sin duda hizo honor a esa máxima. “Pensé que quizá querrían suavizar un poco el interior con algo de azules y grises, y quizás con algunos toques parisinos”, dice Larrañaga, señalando que Paris Hilton, en cambio, se enamoró de la opción totalmente personalizada y sofisticada, a la altura de su marca. Es audaz, rosa e innegablemente Hilton. Y requirió mucho trabajo.

“Una renovación completa del interior y el exterior de una aeronave va más allá de las mejoras estéticas”, dice Larrañaga. “Lo redujimos a lo mínimo, y salvo las carcasas metálicas de los asientos y, por supuesto, los suelos, etc., construimos todo lo demás desde cero”.

La renovación, que duró un año, requirió siete meses de planificación, diseño y selección de materiales, y cinco meses para la finalización y la pintura en Standard Aero, con sede en Springfield, Illinois.

El interior del Hiltonian incluye un tapizado de techo con colibríes rosados, alfombra con brillos, una nueva cocina y baño en popa, divanes nuevos para cuatro pasajeros con tela que crea un efecto melange, un sistema de iluminación con siete tonos de rosa y seis asientos ejecutivos con insertos de cuero Aeristo (llamados Sparkle Custom Quilt), ribetes rosas y logotipos en relieve (“Paris” para su asiento y “Sliv Air” para familiares e invitados) en los reposacabezas.

Las mesas están revestidas con Shagarrett Shell de Garrett Leathers. La cubertería Mepra, las copas de champán en forma de corazón de Paris Hilton, la porcelana, cristalería y cubertería personalizadas de Sliv Air crean un toque personal muy diferente al de la mayoría de los jets ejecutivos.

La cocina, con servicio completo, cuenta con gabinetes blancos brillantes, electrodomésticos modernos y un refrigerador a medida para enfriar los antifaces de Hilton durante el vuelo. Prince Tokyo Gizmo Hilton, el chihuahua de la famosa, incluso recibió su propia cama para perros a juego.

Interior del jet privado



El rosa y el blanco están presentes en los mamparos y el tapizado del techo, pero las zonas más transitadas, como las alfombras, lucen grises más oscuros y sobrios, contrastados con destellos.

“Las alfombras blancas lucen geniales hasta que derramas la primera copa de vino tinto”, señala Larrañaga, quien ha diseñado aviones para particulares y clientes corporativos como WWE.

En este proyecto, Larrañaga colaboró estrechamente con más de dos docenas de especialistas en aviación en la selección de colores y materiales.

Solo se utilizaron tres colores en el exterior: blanco metalizado, rosa metalizado y un rosa a medida que el fabricante de pinturas PPG ha añadido posteriormente a su catálogo como “Rosa París”, para crear un efecto simple pero inolvidable.

Los winglets lucen frases de Paris Hilton, como “Eso es genial” y “Me encanta”, y “Sliv Air” está escrito en el tren de aterrizaje del G450, lo que permite verlo desde tierra mientras sobrevuela.

Las incorporaciones más complejas del G450 se encuentran tras los mamparos. La nueva aviónica Honeywell en la cabina reconfigurada, el sistema satelital Starlink más reciente y un avanzado sistema de gestión de cabina (CMS) preocuparon a Larrañaga mucho más que el resto del interior. Al ofrecerles múltiples opciones, Hilton y Reum apostaron por el entretenimiento a bordo y el wifi mejorado, que permite a los pasajeros controlar el audio/vídeo, la iluminación y otros sistemas de la cabina mediante pantallas táctiles en sus asientos.

“El CMS es realmente lo que controla todo el barco: la iluminación, el sonido, incluso las cisternas de los inodoros”, dice Larrañaga.

“Teníamos que asegurarnos de que cada nuevo sistema funcionara con los sistemas Gulfstream existentes”. El G450 tardó cinco meses en su transformación. El sistema de gestión de cabina y el entretenimiento a bordo resultaron ser excelentes, tan buenos que, de hecho, dice Larrañaga, es como un “cine privado 4K en el cielo”.

A diferencia de otras celebridades como Taylor Swift o Elon Musk , que intentan ocultar sus vuelos privados, este G450 rosa y blanco será uno de los aviones más reconocibles del cielo.

De vuelta en Los Ángeles, cuando Hilton vio el avión terminado, se emocionó hasta las lágrimas. “Sarah captó la visión y la elevó a un nuevo nivel de vida”, dice Hilton.

Noticia al Día/ robbreportenespanol.com