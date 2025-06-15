El número de muertos aumenta mientras Israel e Irán intercambian ataques por tercer día consecutivo

El número de muertos aumentó este domingo 15 de junio, cuando Israel e Irán intercambiaron ataques con misiles por tercer día consecutivo, e Israel advirtió que lo peor está por venir.

Israel atacó la sede del Ministerio de Defensa de Irán en Teherán y sitios presuntamente asociados con el programa nuclear de Irán, mientras que misiles iraníes evadieron las defensas aéreas israelíes y se estrellaron contra edificios en el interior de Israel.

En Israel, al menos 10 personas murieron en ataques iraníes durante la noche y el domingo, según el servicio de rescate israelí Magen David Adom, lo que eleva el total de muertos en el país a 13.

El principal aeropuerto internacional y el espacio aéreo del país permanecieron cerrados por tercer día consecutivo. No se informó de la cifra de muertos iraníes publicada el día anterior por el embajador de Irán ante la ONU, quien afirmó que 78 personas habían muerto y más de 320 habían resultado heridas.

La región se preparaba para un conflicto prolongado tras los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y militares, que causaron la muerte de varios generales de alto rango y destacados científicos nucleares.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no tuvo "nada que ver con el ataque a Irán" y advirtió a Teherán que contara con "todo el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses" si toma represalias contra Estados Unidos.

El humo se eleva sobre varias zonas de Teherán.

El diario iraní Hamshahri, afiliado a la municipalidad de Teherán, publicó en su canal de Telegram un video que muestra un gran volumen de humo gris sobre el área de Teherán Pars, en la parte oriental de la capital.

La televisión estatal iraní informó en su canal de Telegram que el edificio del Comando de Policía de Teherán, en el centro de la ciudad, sufrió daños menores por un ataque con drones, lo que provocó heridas leves a varios oficiales.

Las imágenes que circulaban en redes sociales mostraban humo blanco, supuestamente producto de una explosión en la zona de Niavaran, al norte de Teherán. Un reportero de Associated Press informó que los edificios en las inmediaciones de la explosión se estremecieron.

Noticia al Día/AP