El número de víctimas mortales por la DANA en la provincia de Valencia se eleva a 213: están en alerta por fuertes tormentas

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este domingo 3 de octubre que hasta el momento la cifra de personas fallecidas en la provincia de Valencia tras las inundaciones causadas por la histórica DANA asciende a 213.

Torres se ha negado a comunicar la cantidad de desaparecidos, afirmando que no se puede "especular" sobre este tema.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España alertó de "tormentas muy fuertes en el Mediterráneo" que podrían provocar inundaciones este domingo en varias áreas del país, entre ellas, las ya afectadas por la devastadora DANA esta semana.

Por tal motivo, se activó este sábado el aviso naranja por lluvias en algunos sectores de la Comunidad Valenciana, Murcia y el sur de Cataluña. La Aemet detalla que "los chubascos serán localizados, de manera que localidades próximas podrían tener acumulados muy dispares".

"Podrían acumularse más de 100 a 150 l/m² en áreas ya afectadas por las inundaciones del día 29. ¡Precaución!", advirtió el organismo. La movilidad y el acceso a varias localidades de la región podrían verse afectados e intensificarse a lo largo del día.

Entretanto, otras localidades de todo el litoral mediterráneo español se encuentran en alerta amarilla. Aunque esto significa que el peligro es bajo, las zonas vulnerables podrían sufrir algún impacto y, por tanto, se aconseja a sus habitantes estar atentos y evitar desplazamientos innecesarios.

En un comunicado del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, se informa que las provincias de Castellón y Valencia se mantienen en "situación 2″ del plan de inundaciones debido a la crecida de los caudales de varios ríos. "Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo. Las lluvias podrían acumular hasta 50 mm en una hora y 150 mm en 12 horas", señala.

Dado que las fuertes tormentas previstas pueden complicar la situación en las zonas ya devastadas, este domingo se limitará el tránsito de personas no residentes y voluntarios en al menos 11 municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la DANA, recoge el diario La Vanguardia.

Noticia al Día/RT