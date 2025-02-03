El Papa afirma que los niños indocumentados en la frontera con EEEUU son "las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación"

El papa Francisco recordó este lunes "a los niños indocumentados en la frontera con Estados Unidos" y afirmó que son "las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación", en su discurso de apertura de la cumbre sobre los derechos de los niños celebrada en el Vaticano.

Francisco deseó que la cumbre titulada ‘Amémoslos y protegámoslos’ y en la que participan la reina Rania de Jordania, el imán de la mezquita de Al Azhar (Egipto) Ahmed Al Tayeb; el economista Mario Draghi o el filósofo argentino Miguel Benasayag, entre otras personalidades, pueda "abrir nuevos caminos para rescatar y proteger a los niños cuyos derechos son pisoteados e ignorados cada día".

En su discurso, recordó "que aproximadamente 150 millones de niños invisibles no tienen existencia legal. Esto supone un obstáculo para el acceso a la educación o a la atención sanitaria, pero sobre todo para ellos no existe protección de la ley y pueden ser fácilmente maltratados o vendidos como esclavos".

Y citó "a los niños indocumentados en la frontera con Estados Unidos, las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación y que son la esperanza de los miles que suben desde el Sur hacia EEUU".

Las palabras del papa llegan después de la política de puño duro contra los migrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha comenzado las expulsiones de latinoamericanos llegados al país.

Asimismo el Gobierno de Trump se prepara para revocar el estatus legal de muchos migrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo un programa de residencia temporal del anterior presidente, Joe Biden. Se espera que la medida afecte a migrantes procedentes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, entre otros.

