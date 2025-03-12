El papa cumple 27 días hospitalizado y su radiografía de tórax confirma mejoras en su salud

La radiografía de tórax realizada al papa Francisco confirmó la mejoría en su salud, informó la Santa Sede este miércoles, 12 de marzo en su vigesimoséptimo día hospitalizado ante el padecimiento de problemas respiratorios.

"Las condiciones clínicas del Santo Padre, dentro de la complejidad del cuadro general, se mantuvieron estables. La radiografía del tórax realizada ayer confirmó radiográficamente las mejoras observadas en días anteriores", se lee en el boletín médico.

El pontífice argentino, de 88 años, permanece ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios.

Tras varias crisis, Francisco ha encadenado varias mejorías y su caso ya no está en pronóstico reservado, es decir, que sus médicos consideran que su salud no se encuentra en "peligro inminente".

Sus jornadas transcurren ejercitándose con fisioterapia respiratoria y motora y recibiendo altos flujos de oxígeno con cánulas nasales, sustituidas por la noche con la ventilación mecánica no invasiva, con la máscara.

Además, estos días sigue desde la televisión de su habitación en el décimo piso del hospital Gemelli de Roma los ejercicios espirituales de la Curia Romana por la Cuaresma, que se celebran mañana y tarde en el aula Pablo VI del Vaticano.

Permanece "estable"

Los médicos del papa insisten en que su situación es "estable" pero dentro de un cuadro "complejo".

Esta mañana Francisco recibió la eucaristía y por la tarde se ha dedicado a la oración, el reposo y las actividades de fisioterapia.

Foto: VaticanNews.es en Ig

Noticia al Día/Con información de EFE