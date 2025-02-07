El papa insta a "unir fuerzas" y pedir "responsabilidades" para luchar contra la trata de personas

El papa Francisco instó este viernes, 7 de febrero a "unir fuerzas" y a "llamar a cada uno a sus responsabilidades" para luchar contra la trata de personas, al tiempo que pidió "a los representantes de los gobiernos y de las organizaciones" que promuevan "iniciativas en defensa de la dignidad humana".

"La trata es un fenómeno mundial que se cobra millones de víctimas y no se detiene ante nada. Siempre encuentra nuevas formas de introducirse en nuestras sociedades", aseguró el pontífice al recibir a una delegación de la red ‘Talitha Kum’ con motivo del Día Mundial contra la Trata en la Casa Santa Marta, después de que una bronquitis le haya obligado a trasladar a su residencia los actos de hoy y mañana de su agenda.

En su discurso, Francisco recordó que Santa Josefina Bakhita "fue víctima de esta terrible lacra social" y que "su historia muestra cómo, a pesar de la injusticia y el sufrimiento padecidos, con la gracia del Señor es posible romper las cadenas, volver a ser libres y convertirse en mensajeros de esperanza para otros que se encuentran en dificultades".

"Ante este drama, no podemos permanecer indiferentes y, al igual que ustedes, debemos unir nuestras fuerzas, nuestras voces y llamar a cada uno a sus responsabilidades, para luchar contra esta forma de delincuencia que se lucra en la piel de los más vulnerables", añadió.

Violación a los derechos humanos

El papa insistió en que "el comercio de cuerpos, la explotación sexual, incluso de niños y niñas, y los trabajos forzados son una vergüenza y una violación muy grave de los derechos humanos fundamentales".

Y lanzó un mensaje de ánimo "a todas las organizaciones de esta red y a todas las personas que la integran a que sigan aunando esfuerzos, poniendo a las víctimas y supervivientes en el centro, escuchando sus historias, atendiendo sus heridas y amplificando sus voces".

La audiencia a la delegación de ‘Talitha Kum’ coincidió con la XI Jornada Mundial Contra la Trata de personas y Francisco reiteró en su mensaje con este motivo las ideas que expuso ante los miembros de la red.

"¿Cómo seguir alimentando la esperanza ante los millones de personas, especialmente mujeres y niños, jóvenes, migrantes y refugiados, atrapados en esta esclavitud moderna? ¿De dónde sacamos un nuevo impulso para luchar contra el comercio de órganos y tejidos humanos, la explotación sexual de niños y niñas, los trabajos forzados, incluida la prostitución, el tráfico de drogas y de armas?", se preguntó.

Recalcó que "los jóvenes de todo el mundo que luchan contra la trata nos ofrecen un ejemplo: nos dicen que debemos convertirnos en embajadores de la esperanza y actuar juntos, con tenacidad y amor; que debemos estar al lado de las víctimas y los supervivientes".

"La trata es un fenómeno complejo, en constante evolución, y se ve alimentada por las guerras, los conflictos, el hambre y las consecuencias del cambio climático. Por consiguiente, requiere respuestas globales y un esfuerzo común, a todos los niveles, para contrarrestarlo", explicó.

Invita a los gobiernos a unirse a la lucha

Por ello, invitó "especialmente a los representantes de los gobiernos y de las organizaciones que comparten este compromiso a unirse" para "promover iniciativas en defensa de la dignidad humana, por la eliminación de la trata de seres humanos en todas sus formas y por la promoción de la paz en el mundo".

"Juntos lograremos hacer un gran esfuerzo y crear las condiciones para que la trata y la explotación sean proscritas y para que siempre prevalezca el respeto de los derechos humanos fundamentales, en el reconocimiento fraterno de nuestra humanidad común", concluyó.

Noticia al Día/Con información de EFE