El Papa le recuerda a un fanático de Cachorros la eliminación por Serie Divisional

Durante el recorrido hacia la plaza San Pedro, el Papa León XIV interactuó con un fanático de Cachorros de Chicago, destacando nuevamente su afición por el béisbol y su fidelidad como fanático de los Medias Blancas.

El fanático de Cachorros, entusiasta grita “¡Arriba Cachorros!” esperando quizás una bendición beisbolera, pero, no, el sumo pontífice, con una sonrisa irónica respondió seco y certero: “¡Han perdido! They lost!”, recordando que quedaron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee.

Recordemos que el Papa es seguidor de los Medias Blancas, tras viralizarse en redes sociales como fanático presente en la Serie Mundial 2005, donde su equipo se consagró campeón ante los Astros de Houston con Ozzie Guillén como mánager.



La respuesta del Papa demuestra que está al tanto del béisbol de Grandes Ligas, y que tiene lealtades claras en la rivalidad de la Ciudad de los Vientos.

