Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Este será su primer cumpleaños al frente del Vaticano, tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo

Por Candy Valbuena

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece
El papa León XIV arriba a sus 70 años y lo celebra con sus fieles congregados en la Plaza San Pedro de el Vaticano. Foto: EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El papa León XIV cumple este domingo , 14 de septiembre 70 años de edad y vivirá su primer cumpleaños al frente del Vaticano, tras su elección pontificia del pasado 8 de mayo, y con varios actos en la agenda por los que aparecerá en público.

El papa agradeció este domingo las felicitaciones recibidas por su 70 cumpleaños, tras el rezo del Ángelus ante una plaza de San Pedro a la que en este día especial acudieron miles de fieles, entre estos numerosos peruanos.

"Queridísimos, parece que sabéis que hoy cumplo 70 años", admitió el pontífice con tono divertido, ya que desde la ventana del Palacio Apostólico podía ver las muchas pancartas con las que los fieles le deseaban un feliz cumpleaños desde abajo, desde la plaza vaticana.

"Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración", declaró el pontífice, mientras desde la calle una banda entonaba el "cumpleaños feliz".

Se trata del papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años y que alcanzó la misma edad de León XIV en 1990.

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, del matrimonio entre Louis, de orígenes franceses e italianos, y Mildred, españoles, aunque también cuenta con nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión.

En el Vaticano tradicionalmente no se celebra el cumpleaños sino el onomástico, el santo, pero los papas anteriores sí que solían pasar un día especial, recibiendo la felicitación de colaboradores, allegados, admiradores o participantes en algunas de sus audiencias.

Multitudinaria celebración

La pasada noche, por ejemplo, miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli.

Además, los niños ingresados en el hospital ‘Bambino Gesú’ le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

Programación

En la agenda de este domingo del papa agustino consta el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles que suelen congregarse en la plaza de San Pedro.

Y por la tarde, a las 17.00 hora local (15.00 GMT), una conmemoración de los mártires por la fe en el siglo XXI en la basílica romana de San Pablo Extramuros.

Además está prevista la publicación de algunos extractos de la primera entrevista que ha concedido desde su ‘fumata blanca’ por su biografía "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI", editada en Perú.

Algunos de los primeros mensajes de felicitación que el papa ha recibido están firmados por la Conferencia Episcopal Italiana o por su vicario en la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina.

"Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo", escribe el purpurado.

Entretanto, León XIV sigue poco a poco acostumbrándose al hábito talar blanco, cuatro meses después de su elección, dándose a conocer entre sus fieles con un estilo nuevo.

La Santa Sede se ha ocupado de ello primero con un documental en Youtube en varios idiomas sobre su vida en Perú y en la diócesis de Chiclayo y ahora con otra producción sobre su infancia, adolescencia y anécdotas en su Chicago natal.

Además, se sabe que el pontífice planea realizar sus primeros viajes internacionales, empezando por los planes de Francisco para visitar este año Turquía por el mil 700 aniversario del Concilio de Nicea, y también que prepara una primera publicación papal.

Lee también: Papa pide a los jóvenes no malgastar su vida durante canonización de Carlo Acutis 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Herido hombre tras impactar su vehículo contra un árbol en La Rotaria

Herido hombre tras impactar su vehículo contra un árbol en La Rotaria

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Regreso a clases:

Regreso a clases:"Vamos por parte, poco a poco", dicen los padres al momento de comprar uniformes y útiles escolares

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Noticias Relacionadas

Al Dia

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

El concierto, ‘Grace for the world’, es un acto cultural de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Más de mil personas beneficiadas

Internacionales

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Ya desde el 1° de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a nacionales de Venezuela y otros 39 países
Zulia

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco

El suministro de agua beneficia actualmente a comunidades de las parroquias Marcial Hernández, Francisco Ochoa y San Francisco

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025