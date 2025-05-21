Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

El papa León XIV confirmó la disponibilidad del Vaticano para acoger las negociaciones entre Ucrania y Rusia

El sumo pontífice en su primera audiencia general expresó que en un mundo "en guerra", estamos llamados a "construir la paz"

Por Candy Valbuena

El papa León XIV confirmó la disponibilidad del Vaticano para acoger las negociaciones entre Ucrania y Rusia
Foto: Vatican News
El papa León XIV aseguró este miércoles, 21 de mayo en su primera audiencia general en la plaza de San Pedro del Vaticano y ante miles de fieles que lo aclamaban, que en un mundo "en guerra" es un deber "construir la paz".

"En un mundo dividido del odio y de la guerra estamos llamados a sembrar la esperanza y construir la paz", dijo el pontífice estadounidense horas después de confirmar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la disponibilidad del Vaticano para acoger las negociaciones entre Ucrania y Rusia, informó el Gobierno italiano en una nota.

Ante los más de 25 mil fieles reunidos en la plaza vaticana, según los datos de la prefectura de la casa pontificia, divulgados por medios vaticanos, el papa recordó que "San Pablo Apóstol enseña que cada uno recogerá lo que habrá sembrado".

Además, durante el saludo a los fieles de lengua portuguesa, León XIV invitó a rezar el rosario por la paz: "En este mes mariano, quisiera reiterar la invitación de la Virgen de Fátima: ‘Recen el rosario todos los días por la paz’. Junto con María, pedimos que los hombres no se cierren a este don de Dios y desarmen sus corazones".

El papa fue recibido por los fieles con vítores y aplausos a su llegada a la plaza vaticana, que León XIV recorrió en un coche descubierto antes del inicio de su primera audiencia general, que había levantado una gran expectación.

Cercano

El pontífice se detuvo en varias ocasiones para besar y bendecir a numerosos niños y bebés que le acercaron los hombres de la seguridad que le acompañaban durante el recorrido.

Foto: Agencias

La primera audiencia del pontífice estadounidense había levantado una gran expectación y los fieles ya esperaban horas antes del inicio en largas filas para ingresar en la plaza, donde se veían numerosas banderas y pancartas, como una en la que se podía leer: "Club de paz, Costa Rica con el papa".

León XIV dedicó su primera catequesis a la parábola del sembrador y defendió que Dios siembra la semilla de su palabra en todo tipo de terreno: "Estamos acostumbrados a calcular las cosas – y a veces es necesario – pero esto no vale en el amor", dijo.

"Dios confía y espera que tarde o temprano la semilla florezca. Él nos ama así: no espera que nos convirtamos en el mejor terreno, siempre nos da generosamente su palabra. Quizás precisamente al ver que Él confía en nosotros, nazca en nosotros el deseo de ser un terreno mejor", añadió.

Recordó a Francisco

Al concluir la audiencia, el pontífice no quiso olvidarse de su predecesor, el papa Francisco, que falleció hace justo un mes, el 21 de abril.

"No podemos concluir nuestro encuentro sin acordarnos con gratitud del querido papa Francisco, que hace un mes volvió a la casa del padre", dijo León XIV.

Lee también: El Papa León XIV y JD Vance hablaron de negociaciones de paz en zonas de conflicto

Noticia al Día/Con información de EFE

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
