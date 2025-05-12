El papa León XIV congratuló a las madres en su día sin olvidarse de las que "ya están en el cielo"

«¡Feliz fiesta a todas las madres!», exclamó con emoción el papa León XIV desde el balcón central de la Basílica de San Pedro este domingo 11 de mayo, al concluir su primer Regina Coeli como Sucesor de Pedro.

Después de animar a los jóvenes a no tener miedo y lanzar un enérgico llamamiento por la paz y el fin de las guerras, el Santo Padre dedicó unas sentidas palabras a las madres que celebran hoy su día.

«Hoy, en Italia y en muchos otros países, se celebra el Día de la Madre», recordó el Pontífice, visiblemente conmovido.

Envío un cariñoso saludo a todas las madres, con una oración por ellas y aquellas que ya están en el cielo», añadió con una tierna sonrisa, desatando los aplausos de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro.

Mildred Martínez, la madre del papa León XIV, quien fue una figura clave para su formación espiritual, falleció en 1990 cuando su hijo tenía 35 años. Aunque creció en Illinois, Estados Unidos, sus raíces son españolas.

Aunque en países como España y México la festividad se conmemora el primer domingo de mayo, en otras naciones como Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Uruguay se celebra este segundo domingo.

Tras unos momentos saludando a la multitud, que coreaba «¡Viva el Papa!», León XIV se retiró de la logia central desde donde, apenas tres días antes, había saludado al mundo por primera vez como el nuevo sucesor de San Pedro.

Noticia al Día/Vatican News