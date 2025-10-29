Miércoles 29 de octubre de 2025
El papa León XIV insta a las autoridades "a hacer todo lo posible" por las poblaciones afectadas por el paso del huracán Melissa

El huracán Melissa, categoría 3, tocó tierra en el oriente de Cuba a las 7:10 UTC de este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica, liego de atravesar el martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves daños en la infraestructura. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Por Candy Valbuena

El papa León XIV insta a las autoridades
Papa León XIV. Foto: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
El papa León XIV expresó este miércoles, 29 de octubre su cercanía a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa, que ha atravesado Jamaica y que también ha llegado a Cuba, e instó a las autoridades a hacer todo lo posible para ayudarlas, en un mensaje al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

"En estos días se ha abatido sobre Jamaica el huracán Melissa, una tormenta de potencia catastrófica que está provocando violentas inundaciones y en estas horas está atravesando Cuba y son miles las personas evacuadas y ha devastado casas e infraestructuras y varios hospitales", recordó el pontífice.

El papa expresó su cercanía rezando "por los que han perdido la vida, por los que han huido y por aquellas poblaciones que, a la espera de la evolución de la tormenta, están viviendo horas de ansiedad y preocupación".

Asimismo, instó a las autoridades civiles "a hacer todo lo posible" y agradeció "a las comunidades cristianas, junto con las organizaciones de voluntariado, la ayuda que están prestando".

El huracán Melissa

El huracán Melissa con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en el oriente de Cuba a las 7:10 UTC de este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica.

Melissa atravesó este martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530 mil personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras. El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Lee también: El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Noticia al Día/Con información de EFE

Al Dia

Odontólogo zuliana participa en la primera expo Sonrisa con Propósito que se realizará en Caracas los días 8 y 7-Nov

El Colegio de Odontólogos de Venezuela presenta la primera expo ‘Sonrisa con Propósito

Al Dia

Apareció ‘Coco’ luego de 41 días: Lo tenían bajo resguardo

La mascota estaba extraviada desde el pasado 18 de septiembre, y su familia no perdió la esperanza de ubicarlo sano y salvo. Coco tuvo la suerte de ser encontrado por personas buenas que lo mantuvieron resguardado y hoy volvió a casa.
Al Dia

Establecido en Gaceta Oficial: Venezuela y Rusia cooperarán en la exploración y el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas

Según la normativa publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria, ambos países cooperarán en el sector energético en áreas como la exploración y el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas natural, así como también en el de energía eléctrica.

