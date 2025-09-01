Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

El papa León XIV mantiene mensaje de "apertura y bienvenida" de Francisco para con los católicos LGBTIQ: Jesuita estadounidense, James Martin

Martín se encuentra en Roma para participar en la peregrinación de las asociaciones de católicos LGTBIQ en ocasión del Jubileo. El próximo viernes tendrá lugar una vigilia en la Iglesia del Gesù

Por Candy Valbuena

El papa León XIV mantiene mensaje de
El jesuita estadounidense James Martin, defensor de la inclusión en la Iglesia de las personas LGTBIQ fue recibido por el santo padre. Foto: dwightlongenecker.com
El papa León XIV recibió este lunes, 1° de septiembre por primera vez al jesuita estadounidense James Martin, defensor de la inclusión en la Iglesia de las personas LGTBIQ y quien aseguró que obtuvo "el mismo mensaje" de "apertura y bienvenida" que le dio Francisco.

Foto: RRSS

"Me sentí honrado y agradecido de encontrarme con el Santo Padre esta mañana, en una audiencia en el Palacio Apostólico. Me conmovió escuchar el mismo mensaje que escuché del Papa Francisco sobre los católicos LGBTIQ: apertura y bienvenida", escribió Martín en la red social X.

Y agregó: "El papa León me pareció sereno, alegre y alentador. Para mí, fue un encuentro profundamente reconfortante. ¡Por favor, recen por el Santo Padre!".

Martín se encuentra en Roma para participar en la peregrinación de las asociaciones de católicos LGTBIQ en ocasión del Jubileo, junto con 40 peregrinos procedentes de Estados Unidos.

El próximo viernes tendrá lugar una vigilia en la Iglesia del Gesù, en el centro de Roma, donde al día siguiente el vicepresidente de la Conferencia Episcopal italiana, Francesco Savino, celebrará una misa y luego tendrá lugar la peregrinación propiamente dicha hasta la Puerta Santa de San Pedro.

Lee también: "Que calle la voz de las armas y se alce la voz de la fraternidad": Papa León XIV

Noticia al Día/Con información de EFE

