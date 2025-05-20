Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

El papa León XIV relanza la diplomacia vaticana y dice a los líderes internacionales: ¡Reunámonos, hablemos, negociemos!

El santo padre ha mantenido reuniones con el presidente de Ucrania Volodomir Zelenski y más recientemente con el vicepresidente de EEUU JD Vance y otras autoridades

Por Candy Valbuena

El papa León XIV relanza la diplomacia vaticana y dice a los líderes internacionales: ¡Reunámonos, hablemos, negociemos!
El papa León XIV. Foto: EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

"El pueblo quiere la paz y yo, con el corazón en la mano, les digo a los líderes del pueblo: ¡Reunámonos, hablemos, negociemos!", fueron las palabras del papa León XIV en uno de sus primeros discursos y que han proseguido con reuniones a alto nivel en un intento de relanzar la diplomacia vaticana para resolver los conflictos, empezando por el de Ucrania.

"Para que esta paz se extienda, haré todo lo posible", dijo en la misma ocasión – el Jubileo de las Iglesias orientales – y agregó, que "la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a las personas la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz".

Un ofrecimiento de la Santa Sede como mesa de negociaciones en un Estado completamente neutral y sin ningún tipo de interés que el de conseguir la paz, con experiencia en resolución de conflictos, aunque en los últimos años haya perdido influencia.

León XIV no se ha quedado solo en las palabras sino que el ofrecimiento del Vaticano como sede de negociaciones ha sido presentado en las reuniones que mantuvo con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, con quien conversó telefónicamente pocos días después de su elección el pasado 8 de mayo y que también recibió este domingo tras la misa de inicio de pontificado.

Y también en la posterior con el vicepresidente estadounidense, el católico JD Vance, también presente en la misa, con quien abordó este lunes la necesidad de negociaciones para la resolución de conflictos, explicó el Vaticano en una nota.

Trump, tras su conversación de este lunes con el presidente ruso Vladimir Putin, consideró "una gran idea" que el Vaticano albergue las eventuales negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, al considerar que hay mucha "rabia" entre las partes y que el simbolismo del lugar podría ayudar.

Una opción que también aprobó Zelenski: "El Vaticano está listo para hacer las invitaciones y organizar la reunión con todos nosotros, incluidos los europeos".

¿Irá Putin al Vaticano?

Sin embargo, como explica el teólogo George Weigel , fundador del Centro de Ética y Políticas Públicas y biógrafo de Juan Pablo II, en una entrevista en el diario "La Repubblica", "dudo que Putin acepte el Vaticano como sede de las negociaciones sobre Ucrania, porque se sentiría bajo un severo escrutinio moral".

Para Weigel, será importante el patriarcado ortodoxo de Moscú y máximo representante Cirilo, quien se había alejado del papa Francisco en los últimos tiempos, y que "es un instrumento del poder estatal ruso, no funciona como una Iglesia. Si lo hiciera, podría ayudar a crear una situación en la que Putin se sentiría obligado a negociar seriamente, pero hasta ahora no ha ayudado”.

¿Negociaciones con la ELN?

Este lunes León XIV recibió al presidente colombiano, Gustavo Petro, que aprovechó la llegada de un nuevo papa, ya lo había hecho con Francisco, para relanzar una idea de "retomar las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendidas desde enero pasado"

Y para ello propuso a la Ciudad del Vaticano como sede de los diálogos: "Hay una segunda oportunidad. Ellos (el ELN) quieren mantener las reuniones en Cuba, en Venezuela (…) Hablé con el papa de este tema: ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz bajo, puede ser una ingenuidad mía, la creencia de que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz?".

Parolin defiende ante la ONU el papel mediador de la Iglesia católica

"La Santa Sede, bajo el liderazgo de León XIV, se ha comprometido a trabajar junto a los representantes de las naciones para promover la dignidad humana, proteger a los vulnerables y construir puentes allí donde de otro modo podría prevalecer la desconfianza”, subrayó en la tarde del lunes el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en un discurso en la ONU en Nueva York, durante una recepción con motivo de la elección del papa.

La elección de un nuevo pontífice, declaró, es una oportunidad “de renovación, no sólo para los católicos sino para todos aquellos que buscan un mundo de mayor justicia, solidaridad y paz”.

Lee también: El Papa León XIV y JD Vance hablaron de negociaciones de paz en zonas de conflicto

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Padre Claret y el toldito de Los Morochos: Donde convergen oraciones y olor a frutas frescas

Padre Claret y el toldito de Los Morochos: Donde convergen oraciones y olor a frutas frescas

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Noticias Relacionadas

Al Dia

Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

El lanzador lituano reforzará el bullpen rapaz de cara al comienzo de la temporada 2025-2026 de la LVBP
Al Dia

Está llegando el agua en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

según cronograma difundido por Hidrolago son nueve parroquias atendidas en la capital zuliana y tres en el municipio sureño

Al Dia

Extienden jornada de alistamiento en todo el territorio nacional: Los días viernes 29 y sábado 30-Ago

La información fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales

Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025