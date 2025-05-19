El Papa León XIV y JD Vance hablaron de negociaciones de paz en zonas de conflicto

El papa León XIV y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunieron este lunes, 19 de mayo en el Vaticano y expresaron su deseo de que "se alcance una solución negociada" en las zonas de conflicto, sin mencionar la guerra de Ucrania, aunque el papa ha ofrecido la Santa Sede como lugar para llevar a cabo conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.

El pontífice estadounidense recibió a Vance, con quien conversó durante unos 45 minutos, al día siguiente de ver al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y después de ofrecer la Santa Sede, en un discurso, como lugar para una mesa de negociaciones sobre el conflicto ucraniano.

Durante la visita de Vance al Vaticano, "se ha procedido a un intercambio de opiniones sobre algunos temas de actualidad internacional, expresando el deseo de que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y el derecho internacional y se alcance una solución negociada entre las partes implicadas", indicó la Santa Sede en un comunicado.

Vance le regaló al papa una camiseta del equipo de fútbol americano de los Chicago Bears.

Buenas relaciones bilaterales

"Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se renovó la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se hizo hincapié en la colaboración entre la Iglesia y el Estado, así como en algunas cuestiones de especial relevancia para la vida eclesial y la libertad religiosa", añadió el Vaticano en su nota.

Según informó la oficina de prensa del vicepresidente, la reunión concluyó a las 8.40 horas y en ella también estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ambos católicos y que llegaron al Vaticano con sus respectivas esposas.

La audiencia se celebró en la biblioteca del palacio pontificio, el lugar destinado a las reuniones con las autoridades y Jefes de Gobierno y en las fotografías distribuidas por el Vaticano se ve a Vance y León XIV muy sonrientes.

Reunión con Parolin

Después del encuentro, Vance también mantuvo una reunión con el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Richard Gallagher.

Mientras que Rubio ya se había entrevistado con el Secretario de Estado, Pietro Parolin, la víspera de la misa de inicio de pontificado.

Tanto Vance como Zelenski asistieron este domingo a la misa de inicio de pontificado del papa, nacido en Estados Unidos y también con pasaporte peruano.

La audiencia se produce después de que el domingo, tras la misa, el papa estadounidense se reuniera con Zelenski, quien estuvo acompañado por su esposa, Olena Zelenska; el titular de Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga; el jefe de la Oficina de presidencia, Andriy Yermak, y el embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andrii Yurash.

El mandatario ucraniano también se reunió posteriormente con Vance en la embajada estadounidense en Roma.

Estas reuniones se producen en un momento en que Ucrania y Rusia acaban de celebrar en Estambul las primeras negociaciones directas desde 2022 en busca de un alto el fuego.

Noticia al Día/Con información de EFE