El Papa llama a la paz en Sudán y pide la apertura de corredores humanitarios

León XIV ha llamado a la paz, la solidaridad y a la apertura de corredores humanitarios en la ciudad de…

Por Ernestina García

El Papa llama a la paz en Sudán y pide la apertura de corredores humanitarios
León XIV ha llamado a la paz, la solidaridad y a la apertura de corredores humanitarios en la ciudad de El Fasher, ubicada en Darfur, Sudán, donde la irrupción de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) se ha visto acompañada por ejecuciones sumarias, violaciones, saqueos y secuestros, entre otras violaciones del Derecho Internacional, algunos de ellos emitidos a través de Internet por los propios responsables.

Tras el rezo del Ángelus de este domingo, el Pontífice ha renovado "un sentido llamado a las partes involucradas a un alto el fuego y a la apertura urgente de corredores humanitarios", al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional que intervenga "con decisión y generosidad" para ofrecer asistencia y apoyar "a quienes se esfuerzan" por llevar ayuda.

Asimismo, afirmó que sigue "con gran dolor" las noticias que le llegan desde Sudán. "Violencias indiscriminadas contra mujeres y niños, ataques a civiles indefensos y graves obstáculos a la acción humanitaria están causando sufrimientos inaceptables a una población ya agotada por largos meses de conflicto", ha manifestado.

También ha expresado su preocupación por Tanzania, donde tras las recientes elecciones políticas han estallado enfrentamientos con numerosas víctimas. El Papa ha abogado por "evitar toda forma de violencia y a buscar soluciones a través del diálogo", como han informado desde el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

Noticia al Día/Vatican News

