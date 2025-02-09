El papa presentó "dificultades en la respiración": Tuvo que interrumpir la lectura de su homilía

El papa Francisco interrumpió la lectura de su homilía por el Jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro este domingo, 9 de febrero debido a "dificultades en la respiración", según declaró él mismo.

"Ahora me disculpo y pido al maestro que continúe la lectura por dificultad en la respiración", dijo el pontífice, poco después de comenzar la lectura de su homilía, unas palabras recibidas con un aplauso por los asistentes, soldados y policías de diversos países.

El papa, de 88 años, el miércoles no pudo leer su catequesis en la audiencia general por el mismo motivo y la Santa Sede explicó después que padecía una bronquitis, lo que le ha obligado en los últimos dos días a celebrar sus reuniones en su residencia, la Casa Santa Marta.

No obstante, esta mañana llegó a la plaza, tras las intensas lluvias de la víspera, e inauguró la misa leyendo su introducción y el acto penitencial, sentado en un sillón junto al altar, dado que la eucaristía será celebrada por el cardenal Robert Francis Prevost.

En estas primeras palabras ya se le podía escuchar con la voz tomada y algo de tos.

Francisco leyó -con notable esfuerzo- la primera parte de la homilía preparada para hoy, centrada en el rol de los Ejércitos, pero la mayor parte del texto fue pronunciada por el maestro de las celebraciones litúrgicas, el arzobispo Diego Ravelli.

Congregados 30 mil soldados y policías

La misa reunió este domingo en la Plaza de San Pedro a unos 30 mil soldados y policías de diversos países, la mayoría italianos pero también una delegación del Ejército y la Guardia Civil españoles, llegados a Roma por el Jubileo de las Fuerzas Armadas.

Este Jubileo es el segundo gran acto dedicado a un sector determinado del actual Año Santo, el periodo en el que los peregrinos llegados a Roma obtienen la indulgencia, después del celebrado con comunicadores de todo el mundo el mes pasado.

Lee también: El papa insta a "unir fuerzas" y pedir "responsabilidades" para luchar contra la trata de personas

Noticia al Día/Con información de EFE