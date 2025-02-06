Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

El Papa recibió en el Vaticano a siete niñas y adolescentes huérfanas por la guerra de Ucrania

El Sumo Pontifice sostuvo que "los niños son las verdaderas víctimas de las guerras"

Por Candy Valbuena

Las jóvenes se presentaron ante el papa con una bandera y vestidos tradicionales ucranianos. Foto: Vatican News
El papa Francisco recibió este miércoles a siete niñas y adolescentes huérfanas por la guerra de Ucrania, entre las que figura Veronika, una joven de 18 años que estuvo al borde de la muerte por un ataque y que fue sometida a tratamiento médico en Italia por un canal humanitario abierto por el Vaticano.

El pontífice se reunió con las niñas y adolescentes, de entre 6 y 19 años y originarias de la ciudad ucrania de Járkov, poco antes de la audiencia general de los miércoles celebrada en el Aula Pablo VI de la Santa Sede, informó el portal oficial Vatican News.

"Todas han perdido a sus padres pero también su libertad, han perdido los colores de la vida y se ven obligadas a vivir en búnkeres y orfanatos", dijo Claudia Conte, representante de la Asociación Memoria Viva, que las trajo de Ucrania y que les brinda asistencia.

Las jóvenes se presentaron ante el papa con una bandera y vestidos tradicionales ucranianos, y Veronikale entregó una pequeña muñeca en la que cosió un trozo de metralla de la bomba rusa que casi le atravesó las arterias cuando paseaba a su perro por la calle, según la fuente.

Las verdaderas víctimas de las guerras

"Los niños son las verdaderas víctimas de las guerras", subrayó Conte, que remarcó que Veronika "está viva de milagro".

La joven fue trasladada a Italia en agosto de 2024, tras meses en cuidados intensivos, como parte del canal humanitario abierto por el cardenal Matteo Zuppi, enviado del papa a Ucrania y Rusia para hallar vías de resolución a la guerra y asistencia humanitaria para las víctimas.

El papa, afectado por un resfriado que le impidió este miércoles leer la catequesis durante la audiencia general ante los fieles, acogió a las chicas "con una sonrisa", según Vatican News.

"Estaba contento, feliz, aunque se le veía un poco cansado", dijo Conte, que valoró "la fuerza de espíritu" del papa: "Su voluntad de estar ahí para estos niños es algo contagioso que nos empuja a comprometernos más".

Lee también: El papa Francisco no lee la catequesis de la audiencia por "un fuerte resfriado"

Noticia al Día/Con información de EFE

Su madre, Carol Velásquez (42), informó a través de un contacto telefónico con Noticia al Día que tras la repentina ausencia de su hija y nietos decidió colocar la denuncia ante las autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por el temor que algo malo le haya ocurrido.

Despliegan vacunación en zonas fronterizas: Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas

La Semana Andina de Vacunación en Fronteras es una iniciativa regional que impulsan Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela para abordar de manera efectiva con inmunización las zonas fronterizas
El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Por primera vez Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá, el próximo 25 de septiembre.
FANB desmanteló astillero clandestino en la Guajira venezolana

En el lugar, habilitado en medio de densos manglares para no ser descubierto con drones o aviones, las autoridades castrenses localizaron una gran cantidad de materiales y herramientas, con las que se fabrican embarcaciones semi sumergibles de madera o fibra de vidrio.

