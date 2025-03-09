El papa sigue atento a los últimos acontecimientos en el mundo y la Iglesia: No han emitido parte médico este domingo 9-Mar

El papa Francisco sigue atento los últimos acontecimientos en el mundo y en la Iglesia desde el hospital Gemelli de Roma, donde este domingo alcanzó los 24 días ingresado por unos problemas respiratorios por ahora estabilizados y que mejoran poco a poco.

El pontífice argentino de hecho ha podido seguir por vídeoconferencia esta tarde de domingo los ejercicios espirituales de la cuaresma que la Curia Romana lleva a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano, aunque sin dejarse ver a través en pantalla.

Francisco, de 88 años, permanece hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral que en las últimas semanas le ha causado algunas crisis preocupantes pero que ahora muestra una "gradual y leve mejoría", con una "buena" respuesta a la terapia.

Los médicos no han emitido su parte este domingo, 9 de marzo pero fuentes de la Santa Sede indican que la situación sigue siendo la misma que la del último, de ayer sábado: "la estabilidad continúa y se confirma la ligera mejoría advertida" en la víspera.

Aunque mantienen una posición cauta, ya que su cuadro clínico sigue siendo "complejo" y, por eso, su pronóstico sigue siendo reservado.

Guarda reposo

El papa se dedica al reposo en el apartamento privado de la décima planta del Gemelli, mientras se ejercita con fisioterapia motora y respiratoria. Por el día, recibe altos flujos de oxígeno con cánulas nasales y por la noche usa la ventilación mecánica, con una máscara.

Ya ha superado las tres semanas oculto al mundo y la única vez que su voz -débil, afectada y en español- ha superado sus paredes fue el pasado jueves, con un audiomensaje en el que agradecía a los fieles que cada noche rezan por su salud en la Plaza de San Pedro.

No obstante, el sigue gobernando la Iglesia y está informado de lo que ocurre en el mundo desde su habitación de hospital, bautizada por Juan Pablo II como ‘Vaticano tercero’, por sus muchos ingresos (después de la Santa Sede y el palacio de verano de Castelgandolfo).

Este domingo, por ejemplo, no pudo presidir la misa por el Jubileo de los Voluntarios en la plaza de San Pedro del Vaticano pero se encargó de redactar su homilía, leída en su nombre ante miles de cooperantes por el cardenal oficiante, Michael Czerny.

Lo mismo hizo con el tradicional Ángelus mariano, difundido por cuarto domingo consecutivo solo por escrito, ya que naturalmente no puede presidirlo desde la ventana del Palacio Apostólico.

Preocupado por la actualidad

En este texto, el pontífice argentino expresaba su "preocupación" por unos hechos de máxima actualidad, la escalada de violencia en varios puntos de Siria por los todavía leales al régimen derrocado de Bachar al Asad.

"He recibido con preocupación la reanudación de la violencia en algunas zonas de Siria. Espero que cese definitivamente, en el pleno respeto de todas las comunidades étnicas y religiosas de la sociedad y especialmente de los civiles", instó Bergoglio, por escrito.

Por la mañana, en su estancia hospitalaria había recibido a su secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y al sustituto para los Asuntos Generales, el monseñor venezolano Edgar Peña Parra.

Su idea es "insertar estos encuentros en su hospitalización" en el Gemelli, pues "sirven como una ocasión para actualizarle sobre la situación de la Iglesia y el mundo", apuntan fuentes vaticanas.

"Prolongada hospitalización"

Sobre todo porque su permanencia y eventual convalecencia puede ir para largo, como ocurrió con los 55 días que el papa Wojtyla estuvo ingresado por una infección de citomegalovirus contraída tras las dos operaciones practicadas a causa del atentado de mayo de 1981.

Francisco hoy aludió a su "prolongada hospitalización" al agradecer en el Ángelus el "esmero" y "la ternura en el cuidado" que recibe del equipo médico que le asiste, así a todos los sanitarios que, en cualquier lugar, están "cerca de los enfermos" y de quienes "pasan un momento difícil".

La próxima actualización del parte médico con las condiciones clínicas del papa argentino llegará en la tarde del lunes.

Mientras, en la Plaza de San Pedro continuará el rezo del rosario por su salud por parte de la Curia Romana, pero ya no de noche, sino a media tarde, hacia las 18:00 hora local (17:00 GMT), y bajo el techo del Aula Pablo VI del Vaticano, donde estos días se celebran los ejercicios espirituales sin la presencia del papa pero "en comunión" con él.

