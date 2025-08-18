Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

El paraíso de Timotes en el lente de una zuliana: La esencia andina entre tradición y naturaleza

Ubicado en el corazón del estado Mérida y rodeado de páramos y senderos, es conocido como "El paraíso de Los Andes".

Por Hannabelle Urdaneta

El paraíso de Timotes en el lente de una zuliana: La esencia andina entre tradición y naturaleza
Foto cortesia
En el corazón del estado Mérida, anidado entre imponentes páramos y serpenteantes senderos, se alza Timotes, un pueblo que con justicia ostenta el título de "El paraíso de Los Andes".

Ubicado en el centro del municipio Miranda, este rincón andino es una invitación abierta a la desconexión y al descubrimiento, un refugio para aquellos que buscan la serenidad de la naturaleza y la riqueza de la historia.

Cortesía steemit.com

Según la periodista zuliana Hannabelle Urdaneta lo describe como "cada paisaje aquí es una postal viviente, donde el aire puro de la montaña y la majestuosidad de sus alrededores convergen para crear un escenario de ensueño".

Un legado vivo de cultura y sabor

Timotes no es solo un deleite visual; es también un vibrante testimonio de la herencia cultural de los Andes venezolanos. Aquí, cada callejuela, cada rincón, parece susurrar historias de antaño. La calidez de su gente es palpable, un reflejo de la autenticidad que impregna cada aspecto de la vida en este pueblo.

Cortesía steemit.com

La tradición culinaria es una parte esencial de la experiencia timotense. ¿Te atreverías a probar la inigualable Arepa de Maíz Chiquito, con su textura y sabor únicos? O quizás, refrescarte con la tradicional Chicha Andina, una bebida que encierra el gusto y la historia de la región. Estos sabores son más que simples platillos; son el alma de Timotes, un nexo directo con sus costumbres y su gente.

Ya sea que busques la aventura en sus paisajes montañosos o la tranquilidad en sus tradiciones, Timotes te espera con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia inolvidable. ¿Estás listo para explorar este paraíso andino?

Noticia al Día/ Hannabelle Urdaneta

