Lunes 08 de septiembre de 2025
¿El perro del 8? Mira este video y descúbrelo

Aunque se desconoce la identidad del canino o su paradero actual, su breve, pero impactante aparición ha capturado la imaginación de internautas alrededor del mundo

Por M Romero

¿El perro del 8? Mira este video y descúbrelo
Diseño: Oriana Reyes.
Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales ha resuelto un misterio que muchos pensaban imposible: la existencia del "perro de 8″. El clip, de pocos segundos, muestra a un pequeño canino asomando la cabeza de un barril de plástico azul, en un acto que ha sido comparado con la figura icónica de un "8″.

El video ha sido compartido miles de veces, con comentarios que van desde la sorpresa hasta la admiración por la curiosa aparición. La frase "El perro de 8 no existe" se ha convertido en un lema irónico para el fenómeno, ya que el video demuestra de forma innegable lo contrario.

Sucesos

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Presuntamente, está implicado en la explotación ilegal de combustible
Viral

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Se recuperaron dos teléfonos
Al Dia

El expelotero zuliano Luis Ordaz lucha por su salud y necesita apoyo

El zuliano enfrenta una delicada enfermedad
Entretenimiento

"Un hermoso viaje musical": Gustavo Dudamel tras las presentaciones de la Sinfónica Simón Bolívar junto a Coldplay

El director actualmente es uno de los embajadores culturales más importantes de Venezuela en el mundo y la participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

