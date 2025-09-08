¿El perro del 8? Mira este video y descúbrelo

Un video que se ha vuelto viral en las redes sociales ha resuelto un misterio que muchos pensaban imposible: la existencia del "perro de 8″. El clip, de pocos segundos, muestra a un pequeño canino asomando la cabeza de un barril de plástico azul, en un acto que ha sido comparado con la figura icónica de un "8″.

El video ha sido compartido miles de veces, con comentarios que van desde la sorpresa hasta la admiración por la curiosa aparición. La frase "El perro de 8 no existe" se ha convertido en un lema irónico para el fenómeno, ya que el video demuestra de forma innegable lo contrario.

Noticia al Día