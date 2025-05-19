El PickleFest 2025 definió sus campeones en la celebración de la Copa Terraza San Ignacio

El PickleFest 2025 culminó con éxito este domingo 18 de mayo en el Parque San Simón del Maracaibo Tenis Club, luego de tres días de intensa competencia, donde se midieron los mejores de la disciplina en diversas categorías.



El torneo contó con la participación de más 200 jugadores de distintos estados, y el mismo ofreció un espectáculo deportivo de alta competencia en la lucha por la Copa Terraza San Ignacio.



Las categorías en juego incluyeron Principiante (masculino, femenino y mixto), Intermedio (masculino, femenino y mixto) y Avanzado (masculino).



El entusiasmo del público marabino y la entrega de los participantes marcaron el último día de competencia con el desarrollo de las semifinales y finales en una calurosa jornada dominical.

Los campeones del torneo fueron:

Femenino principiante: Viviana Zerpa y Sindy López

Femenino intermedio: Carina Berguer e Ida Paz

Masculino intermedio: Angelo Lizardo y Ricardo Lizardo

Mixto avanzado: Joiser Calanche y Jennifer Pedraza

Masculino avanzado: Kendry Rivas y Ezequiel Páez

Fotos: Xiomara Solano

