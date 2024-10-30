El poeta y dramaturgo zuliano Enrique León se encuentra hospitalizado en la emergencia del Sahum

Hospitalizado en el Universitario con un cuadro de demencia senil y complicado con insuficiencia renal, el maestro Enrique León está siendo dializado y según el parte médico, su pronóstico es reservado.
Se le considera como el más importante director de teatro en el Zulia actual.
Su esposa, la profesora Ileana Morales, aseguró a Noticia al Día (NAD) que el poeta, de 82 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado sábado y desde el lunes está siendo atendido por el equipo de medicina interna y nefrología.
Según la señora Morales, se necesitan insumos para cubrir las necesidades durante su estadía en el centro hospitalario. El apoyo que nos puedan aportar para resolver será bienvenido.
A su vez, agradeció el apoyo que ha tenido el poeta por parte de colegas, amigos y el público zuliano, a quien le ha aportado tanto.
La obra poética del maestro Enrique León
Y vos que vais a ser cuando seáis grande muchacho (1974);
Estoy enamorado tuyo (1975);
Fragmentos (1990);
Diferencias sobre el nombre (1996);
Flor de baile. (1997).
Si desea comunicarse llame al 04246122762- Iliana Morales.
Noticia al Día