El poeta y dramaturgo zuliano Enrique León se encuentra hospitalizado en la emergencia del Sahum

Hospitalizado en el Universitario con un cuadro de demencia senil y complicado con insuficiencia renal, el maestro Enrique León está siendo dializado y según el parte médico, su pronóstico es reservado.

Se le considera como el más importante director de teatro en el Zulia actual.

Su esposa, la profesora Ileana Morales, aseguró a Noticia al Día (NAD) que el poeta, de 82 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado sábado y desde el lunes está siendo atendido por el equipo de medicina interna y nefrología.

Según la señora Morales, se necesitan insumos para cubrir las necesidades durante su estadía en el centro hospitalario. El apoyo que nos puedan aportar para resolver será bienvenido.

A su vez, agradeció el apoyo que ha tenido el poeta por parte de colegas, amigos y el público zuliano, a quien le ha aportado tanto.

La obra poética del maestro Enrique León

Y vos que vais a ser cuando seáis grande muchacho (1974);

Estoy enamorado tuyo (1975);

Fragmentos (1990);

Diferencias sobre el nombre (1996);

Flor de baile. (1997).

Si desea comunicarse llame al 04246122762- Iliana Morales.

Noticia al Día