El poeta y dramaturgo zuliano Enrique León se encuentra hospitalizado en la emergencia del Sahum

Hospitalizado en el Universitario con un cuadro de demencia senil y complicado con insuficiencia renal, el maestro Enrique León está…

Por Ernestina García

El poeta y dramaturgo zuliano Enrique León se encuentra hospitalizado en la emergencia del Sahum
Foto: El poeta y dramaturgo Enrique León se encuentra hospitalizado en la emergencia el Sahum
Hospitalizado en el Universitario con un cuadro de demencia senil y complicado con insuficiencia renal, el maestro Enrique León está siendo dializado y según el parte médico, su pronóstico es reservado.

Se le considera como el más importante director de teatro en el Zulia actual.

Su esposa, la profesora Ileana Morales, aseguró a Noticia al Día (NAD) que el poeta, de 82 años, se encuentra hospitalizado desde el pasado sábado y desde el lunes está siendo atendido por el equipo de medicina interna y nefrología.

Según la señora Morales, se necesitan insumos para cubrir las necesidades durante su estadía en el centro hospitalario. El apoyo que nos puedan aportar para resolver será bienvenido.

A su vez, agradeció el apoyo que ha tenido el poeta por parte de colegas, amigos y el público zuliano, a quien le ha aportado tanto.

La obra poética del maestro Enrique León

Y vos que vais a ser cuando seáis grande muchacho (1974);
Estoy enamorado tuyo (1975);
Fragmentos (1990);
Diferencias sobre el nombre (1996);
Flor de baile. (1997).

Si desea comunicarse llame al 04246122762- Iliana Morales.

Noticia al Día

Sucesos

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

El conductor se desplazaba en sentido sur-norte y durante el trayecto perdió el control del carro, llevándose por delante una mata de nin, obstaculizando la referida vía en el lado contrario, el que va hacia el centro de la ciudad. Funcionarios de Polimaracaibo se presentaron en el sitio.

Al Dia

Estos son los pasos y requisitos para cambiar la placa de su vehículo

El proceso se realiza a través del INTT
Sucesos

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Inicialmente, el saldo fue de una persona muerta identificada como Vicente González, de 64 años de edad, y 18 heridos, quienes fueron llevados hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, ubicado a unos 40 minutos de distancia en carro desde el punto donde sucedió la tragedia.

Al Dia

Los 102 años que estaría cumpliendo Carlos Cruz Diez: Artista plástico venezolano más influyente del arte cinético del siglo XX

El artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX

