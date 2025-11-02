El tradicional recinto, El Pozón del Saladillo, donde la gaita resuena en cada rincón cada año al recibir a los más destacados exponentes de este ritmo pascuero, se convertirá una vez más en el escenario principal desde donde Neguito Borjas ofrecerá su icónica serenata a la Chinita en vísperas de su día, tal como ha realizado en ocasiones anteriores.

Junto a agrupaciones gaiteras reconocidas como Pillopo, Son Pozón, Gaiteros del Pozón, Madero Show y Astolfo David Romero, se presentará el mejor espectáculo el día 17, en el amanecer, celebrando y gaitando a lo grande. El público zuliano así como los visitantes a esta tierra en estos días de feria, están invitados a disfrutar uno de los mejores espectáculos que se ralizan en Maracaibo en honor a su Patrona el 17 de noviembre en este lugar en pleno corazón de Maracaibo. Las entradas están a la venta e infomación por las redes sociales del Pozón.

La Feria de la Chinita es una festividad religiosa y cultural que se celebra anualmente en honor a la Virgen de Chiquinquirá, cuyo día central es el 18 de noviembre. Sin embargo, es en su víspera, el 17, cuando el pueblo se desborda para celebrar este acontecimiento.

El Ícono zuliano en su casa

Un destacado artista de la gaita zuliana, recurrente y representativo de este evento a lo largo de los años, regresa al escenario más tradicional e ícono de la zulianidad para ofrecer desde allí su tradicional serenata a la Virgen. Desde esta "ventana", el público coreará éxitos como "Ay mi Chinita", "No tengo cómo pagarle", entre muchas otras composiciones.

Organizadores del espectáculo, considerado el mejor para el día de la Dama del Saladillo, informaron que el conocido como "Hijo Ilustre de Cabimas", uno de los más importantes compositores e intérpretes de la gaita, rendirá tributo al tradicional ritmo folclórico que mueve el corazón y el sentir zuliano, anunciando con ello la llegada de las fiestas decembrinas.

Noticia al Día / Foto: Cortesía