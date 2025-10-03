El Pozón del Saladillo hará "temblar" de la risa con chistes, guaracha y gaita el sábado 4 de octubre

Más de uno saldrá "disparado" de la silla con la risa, cuando los chistes maracuchos se hagan presente en un show que ha preaparado el Pozón del Saladillo para el sábado 4 de octubre a partir de las 7 pm.

Un "show" de chistes con gaitas y guarachas, en un solo espectáculo regresa mañana a El Pozón del Saladillo con una presentación que combina bromas y ocurrencias con música tropical en vivo con el propio sonido de la guaracha, para ofrecer una experiencia de entretenimiento multifacética y divertida.

Tal como en otras presentaciones, el público disfruta de un conjunto de chistes cortos con juegos de palabras o situaciones cómicas que "destornillan" de la risa a los asistentes que en los interbalos de descanso de los comediantes, se disfruta de la gaita y guaracha con rítmo zuliano.

Los Gaiteros del Pozón serán los encargados de poner a bailar y cantar el ritmo zuliano con gaitas de ayer y hoy y el Guajiro Jairo, La Marisela y El Isleño, tienen a su cargo el hacer reir a los asistentes hasta el amanecer, mientras que el ritmo de Son Pozón hará bailar a los que diisfrutan de esta noche inigualable.

La guaracha, el género musical caribeño con ritmo y alegría, estará a su cargo que se caracteriza por su energía hacer bailar a los asistentes que a su vez disfutan del humor zuliano y al mismo tiempo cantan al ritmo de la gaita.

Noticia al Día / Fotos: Javier Sánchez